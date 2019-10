Der Schock sitzt tief in Le Touquet. Tote Flüchtlinge, die das Meer an den Strand schwemmt, kannte man hier bisher nur von Fernsehbildern aus dem Mittelmeer, vor Küsten Libyens, Südspaniens oder der Ägäis. Aber das ist weit weg von dem vornehmen Seebad am Ärmelkanal, wo wohlhabende Pariser am Wochenende gern lange Strandspaziergänge vor den tosenden Wellen unternehmen, Detox-Kuren buchen und Austern schlürfen. Auch Staatschef Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte haben in Le Touquet ein Ferienhaus.

Am vergangenen Wochenende glitten wieder Kitesurfer über das Wasser. Hunde jagten über den Strand, ihre Besitzer stemmten sich gegen den Herbstwind. Doch so mancher hielt inzwischen nun inne, blickte suchend in das schäumende Wasser, ob da draußen nicht vielleicht erneut Menschen um ihr Leben kämpfen.



"Das Meer gibt Leichen nicht unbedingt wieder preis"

Eine Woche ist es her, da bargen Rettungskräfte am vergangenen Montag die Leichen von zwei jungen Männern. 17 und 22 Jahre waren sie alt, beide stammten aus dem Irak, wie die Polizei später anhand der gefundenen Papiere feststellte. Sie waren mit einem Boot auf dem Weg nach Großbritannien. Wahrscheinlich ertranken mit ihnen noch deutlich mehr Insassen.



"Wir haben unsere eigenen Nachforschungen angestellt. Demnach sind vier Schlauchbote zur Überfahrt gestartet", sagt François Guennoc, der sich seit seiner Pensionierung vor fünf Jahren bei der Hilfsorganisation L'Auberge des Migrants engagiert. "Eines hat es wohl geschafft." Der 67-Jährige macht eine Pause. Zwei kleine Boote wurden zusammen mit den Leichen angespült. Kaum anzunehmen, dass sie nur mit jeweils einer Person besetzt waren. Von einem dritten fehlt jede Spur. "Wie viele Menschen insgesamt unterwegs waren, wissen wir nicht. Das Meer gibt Leichen nicht unbedingt wieder preis."

206 Boote mit mehr als 2.000 Passagieren

Der Tod der jungen Iraker hat in Le Touquet mit einem Schlag einen Aspekt des Brexits in den Vordergrund gerückt, den man hier bisher gern verdrängt hat. Ging es um den Brexit, redete man in Nordfrankreich meist über die Briten, die an der Opalküste rund um Calais Zweitwohnsitze haben. Oder darüber, ob die örtlichen Weinhändler demnächst wohl noch genauso viel Umsatz machen, wenn womöglich weniger Gäste von der Insel zum Einkauf kommen. Wirtschaftsverbände gehen davon aus, dass derzeit fast die Hälfte der Übernachtungsgäste an der Opalküste Briten sind. Sie sind neben den Exporten auf die Insel ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region Hauts-de-France.



Wenig Beachtung fanden in der Öffentlichkeit dagegen Zahlen der französischen Behörden, wonach dieses Jahr bis zu den ersten Oktobertagen bereits 206 Boote mit mehr als 2.000 Passagieren bei dem Versuch aufgegriffen wurden, die britische Küste zu erreichen. 2018 waren es insgesamt 78 Boote mit 586 Migranten. 2017 nur 12 mit 47 Menschen an Bord.

Der Weg durch den Tunnel ist so gut wie versperrt: Aus Zäunen sind Mauern geworden, Lkw werden mit Kohlendioxidmessgeräten nach Migranten abgesucht. © Philippe Huguen/​AFP/​Getty Images

Für den rasanten Anstieg macht Guennoc Schleuser verantwortlich. "Sie erzählen, dass nach dem 31. Oktober die Grenze wegen des Brexits dicht ist und deshalb noch schnell viele Überfahrten gelingen müssten." Noch ist zwar völlig unklar, ob Großbritannien wirklich Ende des Monats die EU verlässt – und unter welchen Bedingungen. Doch genau diese Unsicherheit ist für die Schleuser lukrativ: "Sie kaufen ein Boot für 5.000 oder 6.000 Euro und verlangen pro Person zwischen 2.000 und 8.000 Euro. Zumindest sind das die Summen, die kursieren."