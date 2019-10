Lange wirkte es, als sei Außenminister Mike Pompeo nur eine Randfigur in der Ukraine-Affäre. Bekannt war, dass Donald Trump monatelang seinen Anwalt Rudy Giuliani in der Ukraine herumschickte, um haltlosen Verschwörungstheorien zu ukrainischer Einflussnahme auf die US-Wahl 2016 nachzugehen und kompromittierendes Material über Joe Biden und seinen Sohn Hunter zu sammeln. Doch was der Außenminister – der diese Vorgänge zumindest mitbekommen haben muss – mit der Geschichte zu tun hat, war lange unbekannt.

Vor weniger als zwei Wochen noch tat Pompeo in einem TV-Interview so, als kenne er keine Details aus dem Inhalt der Whistleblower-Beschwerde, die die Affäre ins Rollen brachte. Doch seit Mittwoch weiß die US-Öffentlichkeit: Dem 55-Jährigen war sehr wohl bekannt, worum es ging – denn er hat am 25. Juli Donald Trumps Anruf bei seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodomir Selenskyj live mitverfolgt. Pompeo selbst bestätigte seine Teilnahme an dem Gespräch bei einer Pressekonferenz im Rom.

Und so rückt der Chef des State Departments unvermittelt ins Zentrum der Affäre. Das wirft einige Fragen auf. Zum Beispiel: Wieso hat Pompeo die Öffentlichkeit nicht früher darüber informiert, dass er beim fraglichen Anruf mithörte? Und was bedeutet diese neue Erkenntnis für die Impeachment-Ermittlungen des Repräsentantenhauses?

Pompeos Ministerium dürfte eine wichtige Rolle bei den Ermittlungen spielen, die der Kongress begonnen hat und die möglicherweise als Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten dienen können. Und der Außenminister hat sich bisher nicht besonders kooperativ gezeigt: Die Vorsitzenden mehrerer Kongressausschüsse hatten fünf Mitarbeiter des State Departments für Anhörungen vorgeladen und Dokumente angefordert. Pompeo unterband jedoch am Dienstag die Aussagen und warf dem Auswärtigen Ausschuss in einem spitz formulierten Brief vor, Mitarbeiter seines Ministeriums "einschüchtern, schikanieren und schlecht behandeln" zu wollen.