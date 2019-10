Der in Deutschland aufgewachsene Politiker Mustafa Yeneroğlu ist aus der Regierungspartei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ausgetreten. Er habe zunächst seinen Rücktritt vom AKP-Parteivorstand eingereicht und verlasse nun – auf Verlangen Erdoğans – auch die Partei, erklärte Yeneroğlu in Ankara.

Zu den Gründen sagte Yeneroğlu, er habe es nicht mit seinen Prinzipien vereinbaren können, in manchen Angelegenheiten zu schweigen. Erdoğan habe ihn zur Politik gebracht, sagte Yeneroğlu. In den letzten zwei, drei Jahren habe er jedoch vermehrt Kritik wegen Menschenrechtsverstößen oder einer "Schädigung von demokratischen Institutionen" geäußert, so Yeneroğlu. Zuletzt habe er keine Hoffnung mehr gehabt, dass seine Kritik auch gehört werde, sagte der Politiker.

Er habe sich insbesondere zu den "Schwierigkeiten" geäußert, welche die Türkei unter dem Ausnahmezustand nach dem Putschversuch von Juli 2016 erlebt habe. "Ich erwarte von den politischen Parteien in der Türkei, dass sie pluralistisch und offen für Partizipation sind", sagte er. Eine konservative Partei dürfe sich Aleviten und Kurden nicht verschließen. Er wünsche sich eine Partei wie zu Zeiten der Gründung der AKP, sagte er. "Ich glaube wirklich sehr fest daran, dass die Türkei eine genauso starke Demokratie haben kann wie Deutschland, Schweden oder Norwegen."

Möglicherweise werde er auch sein Mandat als Abgeordneter niederlegen, sagte Yeneroğlu, der seit 2015 für die AKP im Parlament sitzt und dort zeitweilig dem Menschenrechtsausschuss vorstand. Er wolle später entscheiden, ob er sich einer geplanten neuen Partei des früheren Wirtschaftsministers Ali Babacan oder Ex-Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu anschließen werde, sagte der Sohn türkischer Gastarbeiter aus Köln.

Lange ein Vertrauter Erdoğans

Yeneroğlu war seit 2018 Mitglied des AKP-Parteivorstands und galt als Erdoğan-Vertrauter. Er ist in Köln zur Schule gegangen und hat dort Jura studiert. Er ist regelmäßig Gast in deutschen Talkshows gewesen und bemühte sich bei Konflikten mit Deutschland wiederholt um Vermittlung. Dass er dabei aber auch immer wieder die Politik Erdoğans verteidigte, brachte ihm auch viel Kritik ein. Scharfe Kritik übte er immer wieder an Rassismus und Islamfeindlichkeit in Deutschland.

Zuletzt trat der kurdischstämmige Politiker aber auch vermehrt mit Kritik an der Politik der Regierung hervor. Im Fall eines Mannes, der mutmaßlich von den Sicherheitskräften verschleppt wurde, sprach er von einer "Schande" für den Rechtsstaat. Als ein alter Mann kürzlich angegriffen wurde, vermutlich weil er Kurdisch gesprochen hatte, verurteilte Yeneroğlu dies auf Twitter als "Barbarei" und sprach ihm auf Kurdisch sein Mitgefühl aus.

In den letzten Monaten waren zahlreiche Politiker aus Erdoğans AKP ausgetreten, darunter der ehemalige Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu und der ehemalige Vizeministerpräsident Ali Babacan. Davutoğlu hatte zudem die Gründung einer neuen Partei angekündigt. Auch Babacan will Medienberichten zufolge eine neue Partei gründen.