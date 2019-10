Tunesien hat die Wahl. Mal wieder. Am morgigen Sonntag sind gut sieben Millionen registrierte Wahlberechtigte aufgerufen, in der Stichwahl um das Präsidentenamt das neue Staatsoberhaupt zu wählen. Zur Wahl stehen der umstrittene Medienunternehmer Nabil Karoui und der politisch vollkommen unbeschriebene Verfassungsrechtler Kaïs Saïed.

Der Urnengang bildet den Abschluss des tunesischen Wahltriathlons, der das Land seit Wochen in Atem hält. Auf die erste Runde der Präsidentschaftswahl vor einem Monat folgte die Parlamentswahl am 6. Oktober, morgen nun der vorläufige Abschluss mit der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl. Und während die am vergangenen Wochenende neu gewählten Abgeordneten bereits um Fraktionszugehörigkeiten und Allianzen verhandeln, stehen die vielen Abgewählten vor dem Scherbenhaufen ihres politischen Agierens.

Wohl selten haben demokratische Wahlen die politische Landschaft eines Landes so stark durcheinandergewürfelt wie in Tunesien 2019. Die Veränderungen sind so weitreichend, dass sich viele Beobachterinnen und Beobachter um den Fortbestand der einzigen arabischen Demokratie sorgen, die sich in einen globalen Trend einzureihen scheint: Etablierte Parteien verlieren dramatisch an Zustimmung, Antiestablishmentakteure profitieren, Politik wird populistisch und unvorhersehbar. Der Befund der Trumpisierung Tunesiens hält bei näherer Betrachtung aber nur zum Teil stand.

Zwei Außenseiter in der Stichwahl

Dabei steht die tunesische Demokratie neun Jahre nach dem Arabischen Frühling vor ihrer bislang größten Bewährungsprobe. Nach Jahren einer "großen Koalition" von säkular-konservativen und moderat-islamischen Kräften hat die politische Klasse des Landes weitgehend abgewirtschaftet. Vor allem das bürgerliche Lager erging sich seit dem Wahlerfolg von 2014 mehr in Ränkespielen und Intrigen als in Sachpolitik. Parteien entstanden und lösten sich auf, Abgeordnete wechselten teilweise mehrfach innerhalb einer Legislaturperiode die Fraktion. Heute kann niemand mehr genau sagen, in wie viele Teile sich die einstige Regierungspartei des verstorbenen Staatspräsidenten Béji Caïd Essebsi, Nidaa Tounes, mittlerweile aufgespalten hat.

Durch den Tod Essebsis am 25. Juli war die vorgezogene Präsidentschaftswahl überhaupt erst nötig geworden. Und obwohl die etablierten Parteien schon länger schlechte Zustimmungswerte laut Umfragen hatten, waren doch viele darüber überrascht, dass diese kaum zu den Wählenden vordrangen. So setzten sich am Ende von den 26 zur Wahl stehenden Bewerbern zwei Kandidaten durch, die eher Außenseiter gewesen waren. Aber wie Trump oder Johnson als Typen plötzlich erfolgreich sind.



Auf Platz eins landete mit gut 18 Prozent der Stimmen der parteilose Verfassungsrechtler Kaïs Saïed, der sich seit Jahren als das dezidierte Gegenstück zu den etablierten Politikern inszeniert und das Parteiwesen insgesamt als "historisch dem Tode geweiht" ablehnt. Saïed verzichtete nahezu vollständig auf eine klassische Wahlkampagne, war in den traditionellen Medien kaum präsent, konnte aber auf eine große Netzgemeinde vor allem junger Menschen bauen. Diese Anziehungskraft, die er für Jüngere hat, mag erstaunen. Erst recht, wenn man sein eigenwilliges Gebaren betrachtet: Der 61-Jährige wird aufgrund seines humorlosen Auftretens, seiner formelhaften Art des Sprechens des in Tunesien äußerst untypischen Hocharabischen und seiner fast autistisch anmutenden ständigen Referenz auf Gesetzestexte als "Robocop" bezeichnet. Saïed steht für Integrität und einen klaren Antikorruptionskurs. Über sein sonstiges politisches Programm ist kaum etwas bekannt.



Mit gut 15 Prozent folgte ihm Nabil Karoui in die Stichwahl, die sicherlich schillerndste Persönlichkeit der tunesischen Politik. Der Besitzer des wichtigsten tunesischen privaten Fernsehsenders Nessma TV ist seit Jahren medial omnipräsent und geriert sich als ebenso extrovertierter wie mildtätiger Anwalt der Armen Tunesiens. Mitten im Wahlkampf wurde "Nabil Makrouna" ("Nudel-Nabil"), wie er wegen seiner Lebensmittelverteilaktionen in den Armenvierteln Tunesiens genannt wird, auf spektakuläre Art und Weise festgenommen. Gegen ihn ist ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche anhängig. Aus dem Gefängnis heraus erreichte der "Berlusconi Tunesiens" die zweite Runde der Präsidentschaftswahl.