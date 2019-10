Am 23. Juni 2016 stimmte die Mehrheit der Briten für einen Austritt aus der EU. Mehr als drei Jahre später soll der Brexit am 31. Oktober vollzogen werden. Doch ob es so kommt, ist auch wenige Tage vorher nicht geklärt. Wie blicken die Britinnen und Briten auf Jahre des Streits, der Kontroversen und eine Zukunft außerhalb der EU? Unsere Reporterin Rieke Havertz ist in den entscheidenden Tagen vor dem möglichen Austritt im Land unterwegs.

Adam Turkington ist schlecht zu erreichen, zwischen zwei Terminen hat er ein wenig Zeit für ein Telefonat. Durch den Hörer dudelt im Hintergrund 90s-Pop, ab und zu unterbricht Turkington das Gespräch, um sich mit einem Kollegen abzusprechen. Immer deutlich hörbar ist sein klares und entschiedenes "fucked". Er nutzt das Wort häufig, wenn er über die Politik der vergangenen dreieinhalb Jahre spricht.

Der 47-Jährige ist Belfaster. "Nicht Nordire, nicht Brite, nicht Europäer." Gemeinsam mit einem Partner betreibt er ein kleines Unternehmen, das Künstler unterstützt, Projekte und Events organisiert. Turkington hat für den Verbleib in der EU gestimmt. Übermäßig traurig, dass Nordirland die Gemeinschaft nun vielleicht verlässt, klingt er nicht. "Ich fühle mich Belfast zugehörig", sagt er. Das störe ihn am meisten an dem seit drei Jahren andauernden Brexit-Drama: dass es ablenkt. Von den Dingen, mit denen sich die Politik eigentlich befassen sollte: das Gesundheitssystem, Klimaschutz, Infrastruktur. "Ich bin gelangweilt von dieser Identitätspolitik", sagt Turkington. Als gebe es nichts Wichtigeres – in Großbritannien und auf der Welt.

Im Juni 2016 stimmte mit 55,8 Prozent eine Mehrheit der Nordiren gegen den Brexit. Die Frage, wie der Übergang an der nordirischen Grenze nach einem EU-Austritt geregelt wird, ist zum Streitfall in den Verhandlungen geworden, der letzte Kompromiss zum Backstop wurde vergangene Woche ausgehandelt. Die nordirische DUP, auf deren Unterstützung der britische Premier Boris Johnson angewiesen ist, stützt den Deal in dieser Form nicht.

Turkington ist in Nordirland aufgewachsen. "Hier haben wir Jahrzehnte nichts anderes als Identitätspolitik betrieben und dabei ist selten etwas Gutes herausgekommen." Zehn Jahre lang hat er für die Stadt gearbeitet. Seit er selbstständig ist, arbeitet er im Osten Belfasts, einem Arbeiterviertel. "Kunst ist hier immer nur etwas für die Mittelschicht gewesen, etwas Elitäres", sagt Turkington. Seedhead Arts ist der Versuch, diese Grenzen in einem Land, das Grenzen in seiner DNA hat, über die Kunst zu überwinden. Straßenkunst, die vor allem im Cathedral Quarter im Norden überall zu sehen ist, und Punkrock seien dabei wichtige Elemente. "Kapitalismus funktioniert doch für die meisten Menschen sowieso nicht", sagt Turkington. Kapitalismus, auch der ist für ihn "fucked up".

Nicht weniger, sondern mehr Flaggengeschwenke

Momentan glaubt Turkington eigentlich an wenig: weder an die Arbeit der Regierung und des Parlaments in London, noch daran, dass ein zweites Referendum eine Lösung sein könnte. An den Morgen nach dem ersten Volksentscheid erinnert er sich noch genau. Seine Befürchtung damals: Es werde in Zukunft nicht weniger, sondern mehr Flaggengeschwenke geben. Mehr Identitätspolitik, mehr Nationalismus. Drei Jahre später sieht er sich bestätigt.

Angst vor einem erneuten Gewaltausbruch nach einem Brexit hat Turkington dennoch nicht. Er erinnert sich an die Zeit des Nordirlandkonflikts, als fast täglich Menschen starben. "Wir sind heute weiter", glaubt er. Das Karfreitagsabkommen von 1998 hält. Doch mit dem Brexit-Referendum und einer Mehrheit in Nordirland gegen den Austritt ist die Situation wieder angespannter. Es gibt Stimmen, die sich für ein Wiedervereinigungsreferendum aussprechen. In Londonderry/Derry explodierte im Januar eine Autobombe, die Polizei machte die Neue IRA verantwortlich. Und bei Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Polizei wurde die Journalistin Lyra McKee im April in der Stadt getötet. Die Neue IRA bekannte sich zu dem Anschlag. "Einfach wird es nicht", räumt Turkington ein. Zu fragil sei vieles immer noch, die Gewalt nah unter der Oberfläche.