Die Provinz Nordirland verlässt, wie der Rest Großbritanniens, sowohl die Zollunion als auch den europäischen Binnenmarkt. So wird es den Briten ermöglicht, ungehindert neue Freihandelsverträge mit Drittstaaten abzuschließen. Das beruhigt vor allem die Hardliner im britischen Unterhaus. Der neue Vertrag sieht vor, dass es entgegen dem ursprünglichen Vorschlag von Boris Johnson trotzdem keine Zollgrenze auf dem irischen Festland gibt – also keinerlei Kontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland, die in der EU bleibt.

Brexit-Herausforderung Nordirland

Damit das alles auch funktioniert, finden die Kontrollen in den Häfen beiderseits der Irischen See statt. Dort werden alle Waren, die letztlich nach Irland – also in die EU – gehen, überprüft, ob sie im Sinne der Union verzollt wurden. Das Besondere dabei ist: Die Kontrollen werden von britischen und nicht von EU-Zollbeamten im Sinne der EU-Vorschriften vorgenommen.

Das System ist darüber hinaus kompliziert und basiert auf zahlreichen Ausnahmeregelungen und einem komplexen Verrechnungs- und Erstattungssystem. Aber es bedeutet, dass der Handel zwischen Großbritannien und Nordirland reibungslos funktionieren sowie die Grenze zwischen Nordirland und der Republik offen bleiben kann und das Karfreitagsabkommen eingehalten wird.



Die neue Regelung ist ein großer Kompromiss: Die EU besteht nicht mehr wie ursprünglich darauf, dass Nordirland voll in der EU-Zollunion bleiben muss. Die britische Regierung hat indessen zugestanden, dass es in der Irischen See nun eine Zollgrenze gibt und Nordirland anders als Großbritannien behandelt wird.