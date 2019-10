Derek Scally ist Ire und Korrespondent für die "Irish Times" in Berlin.



Neulich hat Irish-Times-Leser Cathal O'Donnell bei uns in der Zeitung von seinem achtjährigen Sohn Adam berichtet. "Nach den Fernsehnachrichten hat er mich gefragt: 'Dad, ist der Brexit immer noch nicht vorbei? Das läuft schon, seit ich fünf war.'" Als Ire in Berlin hat Adam mein Mitgefühl, vor allem nach der Abstimmung an diesem Samstag in London. So wie Stephen Dedalus im Ulysses von James Joyce behauptet, ist die (Brexit-)Geschichte ein Alptraum, aus dem wir nur zu gerne erwachen würden.

Die Entscheidung in Westminster für den Antrag von Oliver Letwin ist ein Misstrauensvotum im Stil von Boris Johnson und ein Ausdruck dafür, wie sehr der Brexit die britische Politik vergiftet hat. Eine weitere Fristverlängerung, falls nötig, könnte immer noch mit einem geordneten Brexit enden. Aber auch dann sind wir nicht am Ende, sondern nur am Ende des Anfangs.



Für die Iren ist der Deal – wenn er denn noch Realität wird – aber schon jetzt ein Erfolg mit einem schlechten Nachgeschmack. Ja, Irlands Grenze würde offen bleiben. Und die große Angst aller kleinen Länder – nämlich von mächtigeren Ländern irgendwann doch verraten zu werden – ist nicht Realität geworden. Die EU hat Wort gehalten und Irland bis zuletzt den Rücken gestärkt. Aber wir Iren, ob in Dublin oder Derry, wollten eigentlich am liebsten gar keinen Brexit und müssen deshalb jetzt das Beste aus der Situation machen.



Die EU kann den Deal als Erfolg verkaufen: Die Integrität des Binnenmarkts soll nicht angetastet werden, zugleich kann die britische Seite die europäischen Verhandlungspartner nicht als Buhmann darstellen. Noch besser wäre der Deal aber, wenn er schon vor Jahren zustande gekommen wäre. Mit dem Ergebnis des Referendums 2016 war klar: Entweder hätte Großbritannien einem weichen Brexit zustimmen müssen – die EU verlassen, aber zum Beispiel in der Europäischen Zollunion bleiben – oder Sonderregeln für die Situation in Irland akzeptieren müssen.



Theresa May hat sich zwei Jahre der Realität verweigert

Brexit-Herausforderung Nordirland

Ex-Premierministerin Theresa May hat sich aber zwei Jahre dieser Realität verweigert, nachdem sie 2017 eine unnötige Wahl anberaumt und verloren hat und im Unterhaus seitdem auf Stimmen der probritischen DUP aus Nordirland angewiesen war. Am Donnerstag hat Mays Nachfolger diese Zweckehe gekündigt. Er hat die nordische DUP, um in der Sprachwelt Englands zu bleiben, unter den Doppeldeckerbus geworfen, um sein höheres politisches Ziel, den Brexit, zu erreichen. In der Politik gibt es keine Freundschaften, vor allem nicht mit einem Opportunisten wie Boris Johnson.



Aus irischer Sicht ist der Deal ein Triumph der europäischen Zweideutigkeit, vor allem was den Backstop angeht. Der wurde von Dublin als Rückversicherung ins Spiel gebracht, für den Fall der Fälle, dass künftige Handelsgespräche zwischen Brüssel und London scheitern. In diesem Fall sollte Dublins Backstop-Vorschlag verhindern, dass aus der jetzigen offenen Grenze eine harte Zollgrenze wird. Es gab gute Gründe dafür: Seit 20 Jahren gilt die grüne Grenze als Garant des irischen Friedens und des Wohlstands. Die irische Teilung existiert nach wie vor auf dem Papier, ist aber seit dem Friedensabkommen von 1998 einer pragmatischen Einheit gewichen. Menschen und Waren können ganz nach Belieben hin- und herreisen. Diese Errungenschaft durfte auf keinen Fall gefährdet werden.



Die harten Brexit-Befürworter unter den britischen Konservativen wollten aber keinem Austrittsvertrag zustimmen, der Großbritannien für immer und ewig an Brüssel hätte binden können. Blöd nur, dass die Alternative – eine harte Grenze durch Irland, um den EU-Binnenmarkt zu schützen – in Dublin aber genauso unvorstellbar war. Nun ist der Backstop verschwunden, was Johnson versucht, in London als Sieg zu verkaufen. Anderseits hat Dublin ziemlich geschickt nachgeben. Mit dem aktuellen Abkommen werden die Backstop-Bedingungen sofort Realität und nicht erst, wie bisher vorgesehen, nach gescheiterten Handelsgesprächen.