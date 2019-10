Die EU-Außenminister wollen über mögliche Sanktionen wegen des Einmarschs türkischer Truppen in Nordsyrien beraten. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zeigte sich mit Blick auf das Treffen in Luxemburg zuversichtlich. Er sei sich "ziemlich sicher, dass es dazu eine geschlossene Sprache" in der EU am Montag geben werde, sagte Maas in der ARD. Einzelne Länder wie die Niederlande haben bereits einen Lieferstopp für Rüstungsgüter angekündigt. Deutschland hat seine Rüstungsexporte an den Nato-Partner als Reaktion auf den Einmarsch teilweise gestoppt.

Schweden hat sich bereits offen für ein EU-weites Waffenembargo gegen die Türkei ausgesprochen und will bei einer Verschlechterung der Lage auch Wirtschaftssanktionen oder Sanktionen gegen Einzelpersonen vorschlagen. Auch die französische Regierung hat das Thema Sanktionen aufgeworfen.



Nach einer Sondersitzung des französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats am späten Sonntagabend wurde aus dem Élysée-Palast mitgeteilt, dass Frankreich seine Bemühungen verstärken werde, ein "unverzügliches Ende" der türkischen Offensive zu erwirken. Frankreich wolle die französischen Streitkräfte und Zivilpersonen schützen, die als Teil der internationalen Koalition gegen den "Islamischen Staat" (IS) kämpfen oder humanitäre Hilfe vor Ort leisten.

Seit dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien am vergangenen Mittwoch läuft dort eine türkische Militäroffensive gegen die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die von der Kurdenmiliz YPG angeführt werden. Weil die Kurden mit dem Abzug der US-Truppen ihren wichtigsten Verbündeten verloren haben, vereinbarten die kurdische Autonomieverwaltung mit dem syrischen Regime, dass die Truppen von Syriens Präsident Baschar al-Assad die Kurdenmilizen unterstützen werden.

Union will Schadensersatzforderungen von Rüstungsfirmen vermeiden

Dass es schnell eine EU-Entscheidung in Richtung Sanktionen hin geben wird, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Diplomaten in Brüssel verweisen darauf, dass die Türkei noch immer Nato-Mitglied sei und bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise als Partner gebraucht werde. Zudem gibt es die große Hürde, dass EU-Sanktionen einstimmig beschlossen werden müssten. Als wahrscheinlich gilt deswegen, dass die EU-Staaten vorerst jeweils selbst entscheiden müssen, ob sie einen Waffenexportstopp oder andere Strafmaßnahmen verhängen.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nannte die teilweise gestoppten deutschen Rüstungsexporte in der Süddeutschen Zeitung einen "ersten, wichtigen Schritt". Erstrebenswert sei aber eine "gemeinsame europäische Verständigung" über weiter gehende Maßnahmen. Dagegen lehnte Unionsfraktionsvize Johann Wadephul den Stopp bereits genehmigter Rüstungsexporte in die Türkei gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland mit dem Hinweis ab, das würde "den Vertrauensschutz hiesiger Lieferfirmen verletzen und uns gegebenenfalls Schadensersatzansprüchen aussetzen".

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Sonntag in einem Telefonat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zum sofortigen Stopp der Militäroffensive aufgefordert. Bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris bekräftigte Merkel die Forderung. "Wir haben den gemeinsamen Wunsch, dass die Offensive beendet wird", sagte Macron. Beide warnten vor einem Wiedererstarken der Terrormiliz "Islamischer Staat" durch das Vorgehen der Türkei in Nordsyrien. Am Sonntag hatten die kurdische Autonomiebehörde und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitgeteilt, dass rund 780 Angehörige von IS-Extremisten aus einem Lager ausgebrochen seien.

Die Grünenvorsitzende Annalena Baerbock forderte eine Sondersitzung des Nato-Rates wegen der Militäroffensive der Türkei. "Ein Kriegsverbrechen ist nicht weniger ein Kriegsverbrechen, ein Bruch des Völkerrechts nicht weniger ein Bruch des Völkerrechts, nur weil der Aggressor ein Nato-Mitglied ist", sagte Baerbock der Deutschen Presse-Agentur.