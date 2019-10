US-Präsident Donald Trump hat mit dem Rückzug der US-Truppen aus Nordostsyrien die türkische Invasion in die Kurdengebiete ermöglicht und feiert sich jetzt für die vereinbarte fünftägige Feuerpause als Friedensstifter. Nur: Was kann eine Feuerpause bewirken? Was bedeutet sie für das Vorhaben der türkischen Regierung, in den syrischen Kurdengebieten an der türkischen Grenze eine Sicherheitszone einzurichten? Fragen an Muriel Asseburg, Syrien-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die SWP berät die Bundesregierung zu Themen der Außenpolitik.

ZEIT ONLINE: US-Vizepräsident Mike Pence hat am Donnerstag in Ankara für 120 Stunden eine Feuerpause für Nordostsyrien vereinbart, in der sich die kurdische Miliz YPG aus der Region zurückziehen soll. Hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan damit erreicht, was er wollte: Eine Art Bestätigung der US-Regierung, dass es eine Sicherheitszone geben wird?

Muriel Asseburg: Nein, das sehe ich nicht so. Klar ist: Es soll eine Feuerpause geben, damit sich die YPG-Kämpfer der kurdischen PYD-Partei von der Grenze zurückziehen können. Ohne einen solchen Rückzug ist eine Regelung mit Ankara tatsächlich nicht zu erwarten. Aber das ist keine Bestätigung der USA für eine dauerhaft von der Türkei kontrollierte Zone entlang der Grenze, wie sie Ankara anstrebt. Eine Zone also, die von türkischen Truppen und ihren syrischen Verbündeten in der SNA kontrolliert würde und in die sie Flüchtlinge abschieben und damit die Bevölkerungsbalance verändern könnten.

ZEIT ONLINE: Was können 120 Stunden Feuerpause bringen? In dieser Zeit sollen sich die YPG-Kämpfer aus der von der Türkei angestrebten Sicherheitszone in Nordsyrien zurückziehen. Geht das? Was ist mit der kurdischen Zivilbevölkerung?

Asseburg: Ein Rückzug der Kämpfer aus der Zone wäre in diesem Zeitraum möglich, eine Evakuierung der Zivilbevölkerung sicherlich nicht – denn mehrere mehrheitlich kurdisch besiedelte Städte liegen ja direkt an der Grenze. Eine solche Evakuierung ist aber meines Wissens auch nicht vorgesehen.

ZEIT ONLINE: Wurde der geografische Raum für die 120 Stunden genau festgelegt? Der kurdische YPG-Kommandeur Maslum Abdi soll gesagt haben, die Vereinbarung gelte nur für das Gebiet zwischen den Städten Ras al-Ain und Tall Abjad, also nur einen kleinen Teil der von den Türken angestrebten Sicherheitszone.

Asseburg: Der Wortlaut der Vereinbarung ist mir nicht bekannt. Offensichtlich gibt es sowohl unterschiedliche Interpretationen über die genaue Ausdehnung als auch über die weitergehenden Vereinbarungen, also die Zeit nach den 120 Stunden. Die ganze Abmachung scheint mir extrem störanfällig. So sind am Freitag die Kämpfe ja auch teils weitergegangen.

ZEIT ONLINE: Wohin können die syrischen Kurden fliehen?



Asseburg: Die meisten Zivilisten fliehen derzeit weiter nach Süden und Osten innerhalb der von den sogenannten Syrian Democratic Forces, dem kurdisch dominierten Militärbündnis SDF, kontrollierten Gebieten sowie in Richtung Grenze nach Irakisch-Kurdistan.

ZEIT ONLINE: Die SDF haben die Truppen von Syriens Herrscher Baschar al-Assad um Beistand gebeten, was am Ende auch bedeuten könnte, dass russische Militärs eingreifen. Denken Sie, dass Assad eine türkische, 480 Kilometer lange und 30 Kilometer breite Sicherheitszone akzeptiert?

Asseburg: Sicherlich nicht. Assads Ziel bleibt die Rückeroberung des gesamten Territoriums. Ich denke aber, dass sich zwischen den Regierungen Syriens und der Türkei mittelfristig eine Regelung finden lassen wird. Denn beide wollen eine kurdische Autonomie oder Selbstverwaltung verhindern und beide lehnen eigenständige kurdische Milizenstrukturen ab.

ZEIT ONLINE: Warum will Erdoğan unbedingt die Sicherheitszone? Warum riskiert er dafür einen Bruch mit den USA?

Asseburg: Die Türkei sieht ihre nationalen Interessen durch eine kurdische Selbstverwaltung in zweierlei Hinsicht bedroht. Erstens könnte ein erfolgreiches Westkurdistanprojekt in Syrien – Rojava – den Kurden in der Türkei als Inspiration für eigene Autonomiebestrebungen dienen. Zweitens könnte es als Rückzugsgebiet für PKK-Kämpfer dienen. Für Ankara ist es essenziell, ein zweites Kandil, das der PKK als Rückzugsgebiet im Irak dient, zu verhindern. Man darf nicht vergessen, dass der Bürgerkrieg innerhalb der Türkei Zehntausende von Todesopfern gefordert hat und seit 2015 wieder aufgeflammt ist.