Die Kurdenmiliz YPG hat begonnen, sich aus dem umkämpften Nordsyrien zurückzuziehen. Die von der YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) teilten mit, die umkämpfte Grenzstadt Ras al-Ain bereits verlassen zu haben. "Wir haben keine Kämpfer mehr in der Stadt", schrieb ein SDF-Sprecher bei Twitter. Das türkische Verteidigungsministerium teilte mit, es verfolge den Abzug der YPG. Dabei gebe es "keinerlei Hindernisse".



Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, dass sich rund 500 SDF-Kämpfer komplett aus der Stadt zurückgezogen hätten. Zuvor seien Tote und Verwundete aus dem Ort gebracht worden. Das türkische Verteidigungsministerium sprach von einem Konvoi aus 86 Fahrzeugen, der die Stadt Richtung Süden verlassen habe, nachdem zuvor 55 Fahrzeuge in die Stadt hereingefahren seien.



In Ras al-Ain kam es trotz der vereinbarten Waffenruhe in den vergangenen Tagen zu Gefechten. Kurdische Einheiten waren von türkisch geführten Kräften umzingelt worden. Die Kurdenmilizen und das türkische Militär warfen sich gegenseitig vor, die Waffenruhe gebrochen zu haben. Regierungsbehörden in Ankara sprachen von 20 Angriffen der Kurden. Ein türkischer Soldat soll dabei getötet worden sein.

Nach dem Abzug aus der Grenzstadt will sich die SDF aus einer 120 Kilometer breiten und 30 Kilometer tiefen Zone zwischen Ras al-Ain und der westlicher gelegenen Stadt Tall Abjad ins Landesinnere zurückziehen. Am Dienstag soll die Räumung der Region abgeschlossen sein. Dann läuft die Feuerpause aus, die unter Vermittlung der USA vereinbart wurde. Allerdings hatte die Türkei den Abzug aus einer 480 Kilometern breiten Zone gefordert.

Einmarsch verursachte Fluchtbewegung innerhalb Syriens

Ibrahim Kalin, Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, verlangte zusätzlich den Abzug syrischer Soldaten aus der Gegend. Die Türkei wolle dort zwei Millionen syrische Bürgerkriegsflüchtlinge ansiedeln. Diese wollten nicht in Gebiete zurückkehren, die von der syrischen Regierung kontrolliert werden, vor der sie einst geflüchtet seien.

Kalin sagte, die Anwesenheit syrischer Regierungstruppen sei eine der Fragen, die die Türkei mit Russland besprechen wolle, das mit Syriens Präsident Baschar al-Assad verbündet ist. "Wir werden keine Flüchtlinge zwingen, irgendwohin zu gehen, wo sie nicht hinwollen", sagte Kalin. Die Menschen sollten sich sicher fühlen. In die von der Türkei kontrollierten Gebiete in Syrien sind bislang nur sehr wenige der rund 3,6 Millionen Menschen zurückgekehrt, die vor dem Bürgerkrieg in die Türkei geflohen waren.

Nach Angaben humanitärer Helfer ist die Lage in dem Grenzgebiet katastrophal. "Die vergangene Woche war ein totales Chaos für Hunderttausende Syrer" sagte ein Sprecher des Norwegischen Flüchtlingsrats dem TV-Sender CNN International. "Sie leben in Angst und Unsicherheit, ohne zu wissen, wo die nächste Bombe explodieren wird." Den Vereinten Nationen zufolge wurden bislang mehr als 165.000 Menschen durch die Kämpfe vertrieben, darunter 70.000 Kinder.



"Mehr und mehr von ihnen werden in den benachbarten Irak und in andere Gegenden flüchten, die nicht darauf vorbereitet sind, vertriebene Familien aufzunehmen", sagte der Sprecher. Die Situation in den syrischen Lagern sei "extrem besorgniserregend". Bereits vor dem türkischen Einmarsch hätten 100.000 Vertriebene in den Lagern der Region gelebt. Das habe nur mit Unterstützung humanitärer Helfer funktioniert – die jetzt selbst vor dem türkischen Militär geflohen sind. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) schrieb auf Twitter, man sei eine der letzten verbliebenen Hilfsorganisationen in Nordsyrien.

Amnesty International wirft der Türkei Kriegsverbrechen vor

Die Türkei hatte ihren Einmarsch am 9. Oktober begonnen, nachdem die USA ihre Truppen aus dem Gebiet zurückgezogen hatten. Ziel war es, eine "Sicherheitszone" in Nordsyrien einzurichten, das zuvor von kurdischen Milizen kontrolliert wurde. Die YPG gilt in der Türkei als Terrororganisation. Die Türkei begründete den Einmarsch mit dem Recht auf Selbstverteidigung, was jedoch von vielen Beobachtern, darunter der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, bezweifelt wird.



International wurde Erdoğan für dieses Vorgehen stark kritisiert. Mehrere europäische Staaten, darunter Deutschland, kündigten an, Waffenlieferungen an die Türkei einzustellen. Die USA drohten mit umfassenden Wirtschaftssanktionen. Auch Hilfsorganisationen verurteilten den Einmarsch. Amnesty International wirft der Türkei Kriegsverbrechen vor, darunter "rücksichtslose Angriffe auf Wohngebiete".

Insgesamt wurden etwa 500 Menschen bei der Offensive getötet, darunter mindestens 72 Zivilisten. Die Türkei dementiert die Anschuldigungen. Der Vorwurf, Kriegsverbrechen begangen zu haben, sei eine "gegenstandslose Behauptung", wie das türkische Außenministerium mitteilte. Zuvor hatte Erdoğan der EU damit gedroht, bei zu starker Kritik an seinem Militär die Grenze nach Griechenland zu öffnen und syrischen Flüchtlingen die Einreise nach Europa zu ermöglichen.