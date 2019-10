Das türkische Militär und verbündete Rebelleneinheiten haben nach eigenen Angaben bei ihrer Offensive im Nordosten Syriens zwei Städte eingekesselt. Die Grenzstädte Ras al-Ain und Tall Abjad seien nun umzingelt, sagte ein Sprecher der Miliz Nationale Armee, die das türkische Militär im Kampf gegen die kurdische Miliz YPG unterstützt. Türkische Bodentruppen und Kämpfer der Nationalen Armee hätten zuvor mehrere Dörfer in der Umgebung der Städte unter ihre Kontrolle gebracht.

In den beiden Städten leben überwiegend arabische Syrer, kontrolliert werden sie von den Syrischen Demokratischen Streitkräften (SDF), die unter Führung der kurdischen YPG-Miliz stehen. Die Orte sind ein wichtiges Ziel der türkischen Führung, die hofft, dass sich die dortige arabische Bevölkerung von der kurdischen Regionalverwaltung lossagt.

Die Türkei hatte am Mittwoch ihre seit Längerem angedrohte Offensive unter dem Namen Quelle des Friedens (türkisch: Barış Pınarı) im Nordosten Syriens begonnen. Sie will entlang der Landesgrenze auf syrischem Gebiet eine 30 Kilometer tiefe sogenannte Sicherheitszone errichten und verlangt den Abzug der Kurden-Miliz aus dem Gebiet. Dort sollen dann bis zu zwei Millionen in die Türkei geflohene meist arabische Syrer angesiedelt werden. Die Türkei befürchtet ein weiteres Erstarken der YPG jenseits ihrer Südgrenze und damit auch der nach Autonomie strebenden Kurden in der Türkei.

Tote auf beiden Seiten

Der türkische Präsident Reccep Tayyip Erdoğan sagte, dass bei der Offensive bisher "109 Terroristen getötet" worden seien. Damit meint er Kämpfer der YPG-Miliz, die er als syrischen Ableger der verbotenen PKK sieht. Die PKK wird in der Türkei, aber auch in den USA und Deutschland als "ausländische Terrororganisation" eingestuft.

Erste Opfer gab aber auch die Türkei bekannt. Die türkische Zeitung Hürriyet berichtete von sechs Toten, darunter ein neun Monate altes syrisches Baby, das gestorben sei, als Mörsergranaten und Raketen von der syrischen Seite in den türkischen Bezirken einschlugen. Zudem seien 70 Menschen verletzt worden.

USA wollen hochrangige IS-Kämpfer nach Irak verlegen

Die USA wollen den irakischen Behörden etwa 50 aus Nordostsyrien kommende Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" übergeben, die bislang in kurdischer Gefangenschaft waren. Die Übergabe werde voraussichtlich bis Freitag abgeschlossen sein, verlautete aus irakischen Geheimdienstkreisen.

Die bislang mit den USA verbündeten kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte hatten bei ihrem Sieg über den IS mehr als 10.000 Gefangene gemacht. Darunter sind etwa 2.000 Ausländer, 800 davon aus Europa. US-Präsident Donald Trump teilte mit, die gefährlichsten IS-Mitglieder seien aus den Gefangenenlagern in Syrien geholt worden. Weitere Details nannte er nicht.



Die IS-Kämpfer, die verlegt werden sollen, seien wohl Mitglieder einer britischen IS-Gruppe, die Geiseln enthauptet und von Überlebenden wegen ihres englischen Akzents The Beatles genannt wurden, heißt es aus US-Kreisen.

Hintergrund der Aktion ist die Befürchtung, dass IS-Mitgliedern die Flucht aus kurdischen Lagern gelingt, weil deren Bewacher an die Front gegen die türkischen Angreifer verlegt werden. Das könnte den noch nicht völlig zerschlagenen IS in Syrien wieder stärken. Trump hatte vor Beginn der türkischen Offensive in einem Tweet verkündet, dass die Türkei für alle IS-Gefangenen in dem Gebiet die Verantwortung übernehmen müsse.