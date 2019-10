Wenige Stunden vor dem Auslaufen der Waffenruhe hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan gedroht, die Offensive seines Militärs in Nordsyrien auszuweiten. "Wenn die Versprechen der Amerikaner nicht eingehalten werden, wird die Operation mit noch größerer Entschlossenheit wiederaufgenommen", sagte er im Hinblick auf den Abzug der kurdischen Kämpfer, den ihm die USA zugesichert haben sollen. Noch 1.300 von ihnen müssten das Grenzgebiet bis zum Abend verlassen, dann endet eine vereinbarte Waffenruhe.

Erdoğan äußerte sich dabei direkt vor seinem Abflug zu einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Sotschi. Beide Staatschefs wollen am Schwarzen Meer vor allem über eine Normalisierung der Lage im Norden Syriens beraten. Dort war die türkische Armee einmarschiert. Die Regierung setzte damit ihre seit Langem angekündigte Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in die Tat um. Zuvor hatten die USA ihre Truppen aus dem Gebiet überraschend abgezogen und so den Angriff überhaupt ermöglicht.

"Terrororganisationen" sollen sich allumfänglich zurückziehen

Während Länder wie Deutschland die Offensive für einen Verstoß gegen das Völkerrecht halten, zeigte Russland Verständnis für den Vormarsch der türkischen Truppen. Aus Moskau hieß es, man würde sich auf allen Ebenen – auf der der Präsidenten sowie zwischen Außen- und Verteidigungsministerium – eng abstimmen. Die russische Regierung zeigte sich allerdings besorgt, dass durch die Kämpfe in den Kurdengebieten die dort in Lagern gefangenen islamistischen Terroristen freikämen. Auch über diese Gefahr wollen Erdoğan und Putin bei ihrem Arbeitstreffen beraten, wie der Kreml mitteilte.

Beide Länder mühen sich seit 2017 im sogenannten Astana-Verbund mit dem Iran um eine Lösung des Syrien-Konflikts. Dabei stehen sie auf unterschiedlichen Seiten: Während Russland als Verbündeter des syrischen Machthabers Baschar al-Assad auftritt, unterstützt die Türkei vor allem die syrische Opposition.



Die von US-Vizepräsident Mike Pence mit Erdoğan ausgehandelte fünftägige Waffenruhe ist brüchig, es gab dennoch Kämpfe. Bis zu diesem Dienstag um 21.00 Uhr sollten die kurdischen Milizen in der Region die Chance bekommen, sich zurückzuziehen. Allerdings ist unklar, ob alle beteiligten Konfliktparteien über das gleiche Abzugsgebiet sprechen. Für die Kurdenmilizen gilt der Rückzug nur für die Region zwischen den Städten Ras al-Ain und Tall Abjad. Der türkische Präsident indes betonte, dass er ein Gebiet von 32 Kilometern Tiefe und 444 Kilometern Länge "vollständig" von "Terrororganisationen säubern" will.