Die türkische Regierung hat sich offen für Gespräche über den Plan der Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) gezeigt, eine international kontrollierte Schutzzone in Nordsyrien einzurichten. "Dies ist ein Thema, über das man sprechen kann", sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar bei einem Nato-Treffen in Brüssel laut einer Erklärung seines Ministeriums. Dort habe auch ein Gespräch mit Kramp-Karrenbauer stattgefunden.

"Wir haben der Ministerin gesagt, dass wir, wenn diese Frage uns in allen Einzelheiten dargelegt wird, sie prüfen und daran arbeiten werden", sagte Akar. "Lasst sie kommen, lasst uns zuerst den Vorschlag verstehen, was er beinhaltet und was nicht. Wenn dieser Vorschlag im Einklang ist und zusammenpasst mit der Arbeit unter Führung unseres Präsidenten, können wir unsere Aktivitäten fortsetzen und unsere Untersuchung abschließen."

Die Bundesverteidigungsministerin hat die Schaffung einer international kontrollierten Schutzzone im Nordosten Syriens vorgeschlagen. Dabei zeigte sie sich offen für eine Zusammenarbeit mit der Türkei und Russland, die entscheidenden Einfluss in der Region haben. Der Vorstoß stieß zunächst auf Kritik. Sowohl international als auch bei der SPD. Viele Details sind noch ungeklärt und der Vorschlag war nicht vorher mit dem Koalitionspartner abgestimmt.

Abzug der Kurdenmilizen verläuft "nach Plan"

Zurzeit läuft im Norden Syriens unter einer Feuerpause der Abzug der Kurdenmiliz YPG. Dieser verlaufe "nach Plan", sagte der türkische Verteidigungsminister der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge. Die Türkei hatte am Dienstag mit Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung eine Einigung zur gemeinsamen Kontrolle von Grenzgebieten in Nordsyrien getroffen, die auf eine Waffenruhe hinauslief.

Das Abkommen sollte den YPG-Kämpfern die Gelegenheit zum Abzug geben, der nach 150 Stunden oder etwas mehr als sechs Tagen abgeschlossen sein sollte. Akar zufolge wird das Abkommen am kommenden Dienstag um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) auslaufen. "Bis dahin werden wir die Geschehnisse aus nächster Nähe beobachten. Wir werden die darauffolgende Situation abermals beurteilen und das Nötige tun", sagte er. Nach dem vollständigen Abzug sollen gemeinsame türkisch-russische Patrouillen im Gebiet beginnen.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan und türkische Minister hatten mehrfach gedroht, dass die Türkei ihre Militäroffensive wiederaufnehmen werde, sollten die Kurdenkämpfer die Gebiete nicht vollständig verlassen. Russland hatte die Kurden gewarnt, dass es dann zu direkten Kämpfen mit der Türkei kommen könne. Russische und syrischen Truppen, die in der Region stationiert wurden, um den Abzug zu kontrollieren, böten ihnen dann keinen Schutz.

Vor etwa zwei Wochen war die Türkei in Nordsyrien einmarschiert um die kurdische YPG-Miliz von dort zu vertreiben. Diese betrachtet die türkische Regierung als Terrororganisation. Die Militäroffensive wurde international kritisiert.