Die türkische Regierung hat die Übergabe türkisch kontrollierter Gebiete in Nordsyrien an die Regierung in Damaskus in Aussicht gestellt. Wenn die syrische Regierung in der Lage sei, ihr Territorium zu schützen und "Terrororganisationen" zu bekämpfen, "sollten alle Gebiete an Syrien übergeben werden", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Genf. Er betonte, dass die Türkei Regionen in Nordsyrien sowohl von der Kurdenmiliz YPG als auch von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) "gesäubert" habe.

Die Türkei war in den Jahren 2016 und 2018 in Nordsyrien einmarschiert und hatte Gebiete westlich des Flusses Euphrat unter ihre Kontrolle gebracht. Anfang Oktober hatte die Türkei dann auch eine Militäroffensive östlich des Euphrats begonnen.



Noch vor dem Ablauf einer mit Russland ausgehandelten Waffenruhe am Dienstag erklärte Moskau, die Kurdenmiliz YPG habe sich wie vereinbart aus der Grenzregion zurückgezogen. 68 kurdische Einheiten mit insgesamt 34.000 Kämpfern hätten sich vor Fristablauf 30 Kilometer hinter die Grenze zurückgezogen, teilte das russische Militär mit.



Nach deren Rückzug seien russische und syrische Soldaten in das Gebiet eingerückt. Syrische Grenzsoldaten hätten an der Grenze zur Türkei 84 Kontrollposten eingerichtet. Russland und die Türkei sollen gemeinsam Patrouillen in Gegenden östlich und westlich von den Grenzgebieten in türkischer Hand vornehmen.



Quelle: Washington Post (16.10.2019) © ZEIT GRAFIK

Der Abzug entspricht einer kürzlich von der Türkei und Russland getroffenen Vereinbarung, mit der Ankaras Einmarsch in das Gebiet gestoppt wurde. Die Türkei wollte die kurdischen Milizionäre vertreiben, die an der Seite des US-Militärs die Terrormiliz Islamischer Staat in der Region bekämpft und besiegt hatten. Die Türkei hatte gedroht, ihre Offensive wieder aufzunehmen, wenn die kurdischen Milizen sich nicht zurückziehen. Ankara betrachtet die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation. Für die USA waren die von der YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) dagegen ein wichtiger Partner im Kampf gegen den IS.

Der türkische Präsident Erdogan gab bekannt, Russland habe ihn über den Rückzug informiert. Die syrisch-kurdischen Kämpfer seien aus den Gebieten in Nordostsyrien "komplett entfernt" worden. Die jüngsten Entwicklungen in Syrien hätten die Priorität aller dort eingebundenen Länder außer der Türkei gezeigt – und zwar, die Kontrolle über Syriens Ölfelder zu übernehmen. "Das einzige Land, das Menschenleben und Brüder sieht beim Blick auf Syrien, und nicht das Greifen nach Öl oder Macht, ist die Türkei."

Zuletzt haben die USA ihre Truppen in syrische Gebiete mit Ölfeldern verlagert. Diese sollten nicht zurück in die Hände der IS-Extremisten fallen, sagt die US-Regierung. Aus anderen Gebieten in Nordsyrien hatten sich die USA in diesem Monat zurückgezogen, wodurch die türkische Offensive auf syrisch-kurdische Kämpfer erst möglich geworden war. Die Kurden baten danach Russland und die syrische Regierung um Schutz.



Erstmals verhandeln Regierung und Opposition direkt

Unterdessen werden sich am heutigen Mittwoch in Genf erstmals Vertreter der syrischen Regierung und Opposition an einen Verhandlungstisch setzen. Gemeinsam mit Vertretern der Zivilgesellschaft und mit Unterstützung der Vereinten Nationen wollen beide Seiten eine neue Verfassung ausarbeiten. Der Verfassungsausschuss startet mit je 50 Vertretern von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft. Ziel ist ein Referendum über die Verfassung, gefolgt von freien Wahlen unter UN-Aufsicht.



Die Erfolgserwartungen sind aber gering. Alle bisherigen Syrien-Gespräche über ein Ende der Gewalt sind ohne Ergebnis geblieben. Die syrischen Regierungstruppen haben zudem in den vergangenen Monaten militärische Erfolge erzielt und die wichtigsten Teile des Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Beobachter bezweifeln deshalb, dass die Regierung zu politischen Kompromissen bereit ist.