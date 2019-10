Die Führung der US-Demokraten hat die mit der Türkei erzielte Einigung auf eine fünftägige Feuerpause im Norden Syriens scharf kritisiert. Die Vereinbarung sei eine "Farce" und ein Zeichen, dass Präsident Donald Trump "herumfuchtelt", sagten die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer. Die Türkei habe mit dem Deal nichts aufgeben müssen, während Trump seinem Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan "alles" gegeben habe.

Die Vereinbarung schade der Glaubwürdigkeit Amerikas, rügten Pelosi und Schumer weiter. Zudem würden Tausende IS-Gefangene in Nordsyrien der Türkei und der Führung in Damaskus überlassen. Dies stelle ein Sicherheitsrisiko für die USA dar. Dabei hätten Amerika und seine Verbündeten eine "kluge, starke und vernünftige Führung von Washington verdient".

Trump hatte in der vergangenen Woche den Abzug amerikanischer Truppen aus Kurdengebieten in Nordsyrien angeordnet. Damit machte er den Weg für eine türkische Invasion frei, die er durch Sanktionsdrohungen wieder zu stoppen versuchte. Die türkische Offensive richtet sich gegen Kurden in Nordsyrien, die jahrelang als Verbündete der USA gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft hatten. Die türkische Regierung betrachtet sie als Terroristen, die kurdische Aufständische in der Türkei unterstützen.

Unter Vermittlung von Vizepräsident Mike Pence stimmte die Türkei einer Feuerpause zu, die den Kurden einen Rückzug aus dem Gebiet an der Grenze zur Türkei ermöglichen soll. Die Kurdenmilizen stimmten der Einigung zunächst zu. Die türkische Seite sprach jedoch ausdrücklich nicht von einer Waffenruhe, sondern von einer Unterbrechung der Offensive.



Der einflussreiche Republikaner Mitt Romney zeigte sich nach der Einigung unzufrieden mit der Politik von Präsident Trump. Dessen Entscheidung, die kurdischen Verbündeten im Stich zu lassen, werde "ein Blutfleck in den Annalen der amerikanischen Geschichte" bleiben, sagte Romney im Kongress. Trumps Befehl, US-Truppen aus Nordsyrien abzuziehen, die die Kurden beschützten, "verstößt gegen eine unserer heiligsten Pflichten", ergänzte er. Er hoffe, dass die Feuerpause greife. Doch hätte der Deal mit der Türkei vor dem Abzug der US-Truppen geschlossen werden müssen, nicht erst hinterher.



EU fordert Ende der Militäroffensive

Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen äußerten sich zurückhaltend. In einer in der Nacht zum Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel verabschiedeten Erklärung heißt es lediglich, der Europäische Rat nehme die amerikanisch-türkische Ankündigung über eine Unterbrechung aller militärischer Operationen zur Kenntnis.

Statt die Einigung zu begrüßen, forderte die EU die Türkei erneut auf, den Militäreinsatz ganz zu beenden und die Truppen zurückziehen. Das Vorgehen der Türkei verursache inakzeptables menschliches Leid, untergrabe den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat und gefährde massiv die europäische Sicherheit, heißt es in der Erklärung. Seit Beginn der Offensive wurden Aktivisten zufolge Dutzende Zivilisten und Hunderte Kämpfer auf beiden Seiten getötet.



US-Präsident Trump verglich die militärische Auseinandersetzung zwischen der Türkei und Kurdenmilizen derweil mit einem Gerangel zwischen zwei Kindern. "Manchmal muss man sie ein bisschen kämpfen lassen", sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Dallas im US-Bundesstaat Texas mit Blick auf den Konflikt. "Wie zwei Kinder (...), und dann zieht man sie auseinander."

Beide Seiten hätten mehrere Tage gekämpft, doch US-Vizepräsident Mike Pence und US-Außenminister Mike Pompeo hätten am Ende eine Einigung erzielt, ohne dass auch nur ein Tropfen amerikanisches Blut vergossen worden sei. Dies sei ein großartiger Erfolg.