Mit dem Abzug ihrer Truppen aus dem Norden Syriens haben die USA nach den Worten von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Kurden "fallen gelassen" und damit "praktisch betrogen". Mehrere Jahre lang seien die USA die "engsten Verbündeten" der Kurden gewesen, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin russischen Nachrichtenagenturen.

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Oktober den Abzug der US-Truppen aus dem Norden Syriens angekündigt. Die Türkei erhielt dadurch die Möglichkeit, sein Militär in den bislang von den syrischen Kurden kontrollierten Gebieten im Norden Syriens einzusetzen. Dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan geht es dabei um ein Zurückdrängen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), die von der Türkei als "Terroristen" eingestuft werden.



Bei einem Treffen in Sotschi am Dienstag vereinbarten Erdogan und Putin, gemeinsame Patrouillen in der Region im Norden Syriens zu starten. Sie sollen einen rund 120 Kilometer langen Abschnitt an der türkisch-syrischen Grenze überwachen. Die Türkei kündigte an, ihre am 17. Oktober gestartete Offensive in Syrien nach dem Rückzug der kurdischen Einheiten aus der Grenzregion zu stoppen. Das Verteidigungsministerium teilte mit, "zum jetzigen Zeitpunkt" sei eine "neue Operation" nicht nötig. Die USA hätten die Türkei zum Ende der fünftägigen Feuerpause darüber informiert, dass alle kurdischen Kämpfer sich aus der geplanten Sicherheitszone zurückgezogen hätten.



Das bezieht sich offenbar aber nur auf die Kämpfer der Miliz SDF. Die noch in der Region präsente Kurdenmiliz YPG wurde durch die Regierung in Moskau unter Druck gesetzt: Sollte die Miliz mit ihren Waffen nicht aus den Gebieten abziehen, würden "die verbleibenden kurdischen Formationen ... von der türkischen Armee in der Tat zermalmt", sagte der Kremlsprecher der Agentur Tass zufolge.



Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich positiv über den Vorschlag aus Deutschland für eine Schutzzone in Nordsyrien. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) habe ihm ihre Pläne geschildert, sagte Stoltenberg. Er begrüße es, wenn Nato-Verbündete Vorschläge für eine politische Lösung des Konflikts machten. Eine solche politische Lösung müsse alle beteiligten Parteien umfassen. Kramp-Karrenbauers Ideen sollen als nächstes am Donnerstag auf dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister besprochen werden. Sie werde Gelegenheit haben, die Elemente ihrer Vorschläge darzustellen, sagte Stoltenberg. Am Mittwoch präsentierte Kramp-Karrenbauer ihre Pläne auch im Verteidigungsausschuss des Bundestages.