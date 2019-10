Kurz vor Ende der Waffenruhe in Nordsyrien hat die Türkei mit weiteren Kampfhandlungen gedroht. Die türkische Regierung werde die Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz wieder aufnehmen, sollten ihr Kämpfere die nordsyrischen Grenzgebiete nicht bis 18.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) verlassen haben. Dies teilte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu mit.

Sollte sich bis Ende der 150 Stunden die YPG nicht aus dem Grenzstreifen von "444 Kilometern Länge und 30 Kilometern Breite" zurückziehen, also vom Fluss Euphrat bis zur irakischen Grenze, dann werde die Türkei das Gebiet dort selbst von "Terroristen säubern", so Çavuşoğlu. Russland dürfte dem dann nicht im Wege stehen. Die russische Regierung hatte die YPG zuvor gewarnt, dass die russischen und syrischen Truppen, die in der Region stationiert wurden, um den Abzug zu kontrollieren, ihnen dann keinen Schutz böten.

Vergangene Woche hatte die Türkei mit Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung ein Abkommen geschlossen, das der Kurdenmiliz YPG 150 Stunden Zeit zum Abzug geben sollte. Die Vereinbarung besagt auch, dass Russland und die Türkei nach dem vollständigen Abzug der YPG gemeinsam Patrouillen in Teilen der Pufferzone aufnehmen. Damit käme die Türkei der von ihr angestrebten sogenannten Sicherheitszone recht nah. Verteidigungsminister Hulusi Akar hatte am Wochenende gesagt, bisher laufe der Abzug "nach Plan".

Ein weiteres Abkommen der Türkei mit den USA betrifft einen Teil des Grenzareals zwischen den syrischen Städten Tall Abjad und Ras al-Ain. Unter Berufung auf Kurdenquellen teilten die USA mit, dass alle Kämpfer das Gebiet zum Ende der Abzugsfrist verlassen hätten. "Einzelne" Kämpfer seien laut Çavuşoğlu noch immer vor Ort. Die Türkei werde "die Terroristen, die noch dort sind oder die, die noch nicht abgezogen sind, ebenfalls neutralisieren".

Die Mehrheit der Deutschen will die Türkei aus der Nato ausschließen

Unterdessen zeigt sich in Deutschland eine deutliche Mehrheit dafür, die Türkei wegen ihres Einmarsches in Nordsyrien aus der Nato auszuschließen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 58 Prozent dafür aus und nur 18 Prozent dagegen. Eine noch größere Mehrheit der 2.033 Befragten ist für eine härtere Gangart der Bundesregierung gegen die Türkei: 61 Prozent befürworten Wirtschaftssanktionen und 69 Prozent einen kompletten Rüstungsexportstopp.



Nach Beginn der türkischen Offensive hatte die Regierung die Waffenlieferungen lediglich eingeschränkt. Als mögliche Wirtschaftssanktion ist ein Stopp der Hermesbürgschaften im Gespräch, mit denen deutsche Exporte in die Türkei abgesichert werden.

Die Forderungen nach einem Ausschluss kommen vor allem aus der Linkspartei, aber auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte die Nato-Mitgliedschaft der Türkei infrage gestellt. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte dagegen bei seinem Besuch in der Türkei: "Die Türkei ist und bleibt ein wichtiger Nato-Verbündeter für Deutschland."

Kaum Unterstützung für Bundeswehreinsatz in Syrien

Ein Ausschluss der Türkei aus der Nato wäre zudem hoch kompliziert und gilt als unrealistisch, da er im Nato-Vertrag von 1949 nicht vorgesehen ist. Deswegen müsste dieser Vertrag erst mit Zustimmung und Ratifizierung aller Mitgliedstaaten geändert werden.

Den Vorstoß der Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, eine Sicherheitszone unter Kontrolle einer UN-Schutzgruppe in Nordsyrien einzurichten, finden 30 Prozent der YouGov-Befragten gut, 39 Prozent lehnen sie ab. Eine Beteiligung der Bundeswehr an einem solchen Einsatz unterstützen nur 26 Prozent, 50 Prozent sind dagegen, 24 Prozent machten keine Angaben. Maas hatte sich bereits von dem Vorschlag distanziert, wofür er von CDU und FDP kritisiert wurde.

Vor etwa zwei Wochen war die Türkei in Nordsyrien einmarschiert, um die Kurdenmiliz YPG aus den Gebieten zu verdrängen. Die türkische Regierung betrachtet die YPG als Terrororganisation. Zuvor hatten die bislang mit den Kurden verbündeten US-Truppen mit ihrem Abzug aus dem Gebiet begonnen. Die Türkei und Russland haben sich inzwischen darauf verständigt, das nordsyrische Grenzgebiet zur Türkei gemeinsam zu kontrollieren.