Ein hoher US-Militäroffizier will Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre schwer belasten. Geplant ist, dass Oberstleutnant Alexander Vindman am heutigen Dienstag im Repräsentantenhaus aussagen wird.



Mehrere US-Medien veröffentlichten Auszüge aus seiner Aussage. Aus diesen geht hervor, dass Vindman zwei Mal Bedenken über Trumps Wunsch nach von der Ukraine geführten Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden geäußert habe. So habe er Trumps Telefonat mit dem neuen ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Sommer mitangehört. Er sei davon zutiefst beunruhigt gewesen und habe seine Bedenken an seinen Vorgesetzten weitergegeben.



"Ich hielt es nicht für angemessen zu verlangen, dass eine ausländische Regierung gegen einen US-Bürger ermittelt, und ich war besorgt, welche Konsequenzen das auf die Unterstützung der US-Regierung für die Ukraine haben könnte", zitierten die Medien aus dem Statement des Militäroffiziers. "Dies alles würde die nationale Sicherheit der USA untergraben."

Vindman dient im Nationalen Sicherheitsrat im Weißen Haus als führender Experte für die Ukraine. Er habe laut seiner Aussage zudem Bedenken geäußert, nachdem der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, betont habe, wie wichtig es sei, die Ukraine sowohl zu Ermittlungen zur US-Wahl 2016 als auch zur Erdgasfirma Burisma anzuhalten. Bei Burisma war Bidens Sohn Hunter tätig.

Vindman will Sondland nach eigenen Angaben gesagt haben, dass die Äußerung unangemessen gewesen sei und dass die Bitte um eine Untersuchung gegen Biden und dessen Sohn nichts mit der nationalen Sicherheit der USA zu tun habe. Vindman meldete nach eigenen Angaben auch diese Bedenken an den Rechtsbeistand des Nationalen Sicherheitsrats.

Die Demokraten werfen Trump Machtmissbrauch vor und prüfen daher ein mögliches Amtsenthebungsverfahren. Den Demokraten zufolge soll Trump von der Ukraine Ermittlungen gegen Joe Bidens Sohn Hunter gefordert haben. Trump soll dabei die Zurückhaltung von rund 400 Millionen US-Dollar Hilfsgeldern als Druckmittel eingesetzt haben. Das Repräsentantenhaus will noch in dieser Woche über eine Resolution zu dem Verfahren abstimmen.