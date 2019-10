Die rechtspopulistische Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) hat Philippa Strache, die Frau ihres ehemaligen Vorsitzenden Heinz-Christian Strache, aus der Partei ausgeschlossen. Philippa Strache habe der Partei geschadet, als sie ihr bei der Wahl im September gewonnenes Nationalratsmandat angenommen habe, teilte die FPÖ mit. Die Parteimitgliedschaft ihres Mannes hatte die FPÖ bereits ausgesetzt.

Bereits zuvor wurde der 31-Jährigen die Mitgliedschaft in der FPÖ-Parlamentsfraktion verwehrt. Damit saß Philippa Strache bei der Konstituierung des neuen Nationalrats als fraktionslose Abgeordnete in der letzten Reihe des Plenarsaals. Durch den Ausschluss hat die FPÖ statt 31 nur 30 Abgeordnete im Wiener Parlament. Zudem muss die Partei auf 52.000 Euro Fraktionsförderung im Jahr verzichten, da diese an die Zahl der Abgeordneten gekoppelt ist.

Konkreter Auslöser für den Parteiausschluss war eine Stellungnahme Straches von Dienstag. Darin hatte sie mitgeteilt, dass sie ihr Parlamentsmandat annehmen werde. Außerdem kritisierte sie FPÖ-Politiker für deren Verhalten ihr gegenüber, ohne dabei Namen zu nennen. Laut der FPÖ hatte die Mitteilung "eindeutig parteischädigenden Charakter". Der Ausschluss wurde von Parteichef Norbert Hofer ausgesprochen und muss noch vom Parteivorstand bestätigt werden. Ein Sprecher sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA aber, dass der Ausschluss dennoch sofort wirksam ist.

Gegen Heinz-Christian Strache und seine Frau wird derzeit ermittelt

Philippa Strache hatte auf der Wiener Landesliste der FPÖ kandidiert und ein Mandat errungen. Die Partei wollte ihr den Weg ins Parlament nicht freimachen, wurde aber dann von der Landeswahlbehörde dazu gezwungen. Gegen den ehemaligen Parteichef und seine Frau ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft. Heinz-Christian Strache soll private Rechnungen auf Kosten der Partei abgerechnet haben. Er und seine Frau bestreiten die Vorwürfe.



Die Parteimitgliedschaft von Heinz-Christian Strache ruht derzeit. Zudem wurde seine Facebook-Seite mit 780.000 Followern von der Partei gelöscht. Strache selbst gab an, seine politische Karriere beenden zu wollen.



Die sogenannte Spesen-Affäre und auch das Ibiza-Video dürften die bedeutendsten Gründe für das Wahldebakel der rechten Partei gewesen sein. Bei der Neuwahl am 29. September stürzte die FPÖ um fast zehn Prozentpunkte auf 16,2 Prozent ab. Auslöser der vorgezogenen Abstimmung war das Zerbrechen der Koalition zwischen ÖVP und FPÖ im Rahmen der sogenannten Ibiza-Affäre. Darin hatte der ehemalige FPÖ-Chef Strache einer angeblichen russischen Investorin Staatsaufträge in Aussicht gestellt, wenn diese die FPÖ im Wahlkampf unterstütze.

Derzeit versucht die ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, die bei der Wahl die meisten Stimmen bekam, eine neue Regierung zu formen.