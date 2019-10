Das US-Repräsentantenhaus hat die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs offiziell als Völkermord eingestuft. Die Kongresskammer verabschiedete mit einer klaren Mehrheit von 405 zu 11 Stimmen eine entsprechende Resolution. Es ist das erste Mal, dass der US-Kongress die Massaker der Jahre 1915 bis 1917 als Genozid bezeichnet.

Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, begrüßte die Verabschiedung der Resolution. Es gehe darum, an eine der schlimmsten Gräueltaten des 20. Jahrhunderts zu erinnern: "Die systematische Ermordung von 1,5 Millionen armenischen Männern, Frauen und Kindern durch das Osmanische Reich."

Die Türkei als Nachfolgerin des Osmanischen Reiches regierte erbost auf die Resolution und wies den Begriff Völkermord zurück. Das türkische Außenministerium erklärte, die Resolution habe keine "historische oder rechtliche Grundlage". Sie sei rechtlich nicht bindend und ein "bedeutungsloser politischer Schritt". Sie richte sich nur an die armenische Lobby und anti-türkische Gruppen. Der Beschluss des Repräsentantenhauses gefährde die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA. Zuletzt hatte die türkische Militäroffensive gegen Kurdenkämpfer in Nordsyrien die Beziehungen zwischen Ankara und Washington stark belastet.



Abgeordnete fordern Sanktionen gegen die Türkei

Der demokratische US-Abgeordnete Adam Schiff, in dessen Bezirk Kalifornien eine große armenisch-amerikanische Bevölkerungsgruppe lebt, strebt seit 19 Jahren die Verabschiedung solcher Gesetze an. "Wenn wir die Bilder von verängstigten kurdischen Familien in Nordsyrien sehen, die ihre Habseligkeiten in Autos oder Karren laden und aus ihren Häusern fliehen, nur weg von türkischen Bomben und Milizen, wie können wir sagen, dass die Verbrechen von vor einem Jahrhundert in der Vergangenheit liegen?", sagte Schiff vor dem Kongress.



Abgeordnete beider Kongress-Parteien unterstützten mit klarer Mehrheit ein Gesetz, das Trump auffordert, Sanktionen gegen die Türkei aufgrund ihrer Offensive in Nordsyrien zu verhängen. Beide Beschlüsse haben bisher nur symbolische Kraft: Die Gesetze müssen noch vom Senat bewilligt werden.

Als erstes großes europäisches Land hatte Frankreich 2001 die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich offiziell als Völkermord eingestuft. Der deutsche Bundestag tat dies im Juni 2016, was eine schwere diplomatische Krise mit der Türkei auslöste. Die Südkaukasusrepublik Armenien fordert seit langem von der Türkei, die Gräueltaten als Genozid anzuerkennen.