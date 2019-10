Mit der linken Hand reckt Robert Biedroń einen Kohlkopf in die Höhe. "Vier weitere Jahre PiS-Regierung, und die Preise werden sich verdoppeln und verdreifachen", prophezeit der Chef der linksliberalen Partei Wiosna (Frühling). "Die Inflation galoppiert ja jetzt schon!" In der Fußgängerzone der zentralpolnischen Stadt Radom schlüpft Biedroń in die Rolle des Marktschreiers. Doch die Pose funktioniert so wenig wie der Inhalt. Vieles ist zuletzt zwar teurer geworden in Polen. Aber die Löhne sind deutlich stärker gestiegen. Die Wirtschaft boomt.



Eine Rentnerin ruft: "Ihr erzählt immer nur Geschichten, statt mit uns zu reden." Biedrońs Auftritt Anfang Oktober in Radom zeigt, was schiefläuft im Wahlkampf der polnischen Opposition: Linke und liberale Politiker suchen verzweifelt nach Themen, um die regierende PiS zu stellen. Doch die rechtskonservative Partei mit ihrem autoritären Vorsitzenden Jarosław Kaczyński kann im Zweifel immer auf die gute Wirtschaftslage verweisen.



Vor der Parlamentswahl führte die PiS in allen Umfragen klar. Biedroń dagegen, der mit seiner erst zu Jahresbeginn gegründeten Frühlingspartei zeitweise als großer Hoffnungsträger der linksliberalen Opposition galt, hat sich inzwischen dem Listenbündnis Lewica (Die Linke) angeschlossen, um nicht an der Fünfprozenthürde zu scheitern.



Das Reden über Rechtsstaatlichkeit hilft nicht

Wie sehr der Kampf auf verlorenem Posten an den Kräften zehrt und an den Nerven nagt, zeigt sich in der zugigen Fußgängerzone von Radom. Als die Journalisten Biedroń fragen, warum er am Marktstand nichts zur Aushöhlung der Gewaltenteilung durch die PiS-Regierung gesagt habe, reagiert er trotz Heiserkeit scharf: "Was wollen Sie? Wir reden doch ständig über Rechtsstaatlichkeit." Es hilft nur nichts. Das würde der 43-jährige Politprofi natürlich nie sagen. Aber so ist es. Die jüngste Klage der EU-Kommission gegen die PiS-Regierung wegen ihrer umstrittenen Justizreform war selbst oppositionsnahen Medien kaum mehr als eine Randnotiz wert.



Biedroń ist seit der Gründung seiner Partei im Dauereinsatz. Doch in diesem herbstlichen Wahlkampf dringt der Frühlingsmacher nicht einmal mit jenen weltanschaulichen Themen durch, die ihn, den ersten offen schwul lebenden Sejm-Abgeordneten in der Geschichte Polens, berühmt gemacht haben. Er versucht es trotzdem: "Sex, Sex, Sex", ruft er in Radom. "Sie reden ständig über Sex, als wären sie davon besessen."



Gemeint sind Kaczyński, seine Partei und die katholische Kirche, die mit der PiS eng verbunden ist. Biedroń wirft ihnen eine "Sex-Paranoia" vor, weil sie seit Monaten Stimmung gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender machen. Der Erzbischof von Krakau, Marek Jędraszewski, nannte die LGBT-Bewegung sogar eine "regenbogenfarbene Seuche".



Man kann die Hetze nur als Konterattacke verstehen. Denn seit Mai ist in Polen bekannt, welches Ausmaß der Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche des Landes hatte und womöglich noch immer hat. Damals erschien auf YouTube der Dokumentarfilm Sag es niemandem über pädophile Gewalt, hemmungslos ausgeübt durch polnische Priester. In nur einer Woche wurde der Film 20 Millionen Mal angeklickt. Eine Schockwelle ging durch das Land. Doch die politische Wirkung blieb gering. Nur zwei Wochen später triumphierte die PiS bei der Europawahl. Bald darauf ging sie mit ihrer Anti-LGBT-Kampagne zum Gegenangriff über.



Es gehört zu den verblüffendsten Phänomenen dieses Wahlkampfes und der gesamten zu Ende gehenden Legislaturperiode in Polen, dass selbst die stärksten Trümpfe der Opposition einfach nicht stechen wollten. Man erinnere sich: Gegen die Aushöhlung der Demokratie, vor der damals auch die internationalen Rechtsexperten der Venedig-Kommission warnten, gingen 2016 landesweit Hunderttausende Polen auf die Straße. Doch obwohl sich an der autoritären Stoßrichtung der PiS-Politik nichts änderte, ebbten die Massenproteste ab. Ähnlich war es mit dem zunächst erfolgreichen "schwarzen Protest" (#CzarnyProtest) gegen die Pläne der PiS, das restriktive Abtreibungsrecht weiter zu verschärfen.