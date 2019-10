Jarosław Kaczyński will "Polen von Grund auf verändern". Das hat der Chef der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) als sein "wahres Ziel" ausgegeben. Nach der Parlamentswahl am Sonntag steht fest, dass Kaczyński in den kommenden vier Jahren weiter an einem Staatsumbau arbeiten kann, hin zu einer katholisch-nationalpolnisch geprägten und in ihrem Wesen illiberalen Republik.

Denn ersten Prognosen zufolge siegte die PiS mit 43,6 Prozent der Stimmen klar. Weit abgeschlagen folgten die liberale Bürgerkoalition (27,4), das Linksbündnis Lewica (11,9) sowie die Polenkoalition (KP) um die konservative Bauernpartei (9,6) und die ultrarechte Konföderation (6,4).



Diese Zahlen bedeuteten mehr als nur einen souveränen Sieg. Der Sonntag wurde zum Tag des Triumphs und der Rekorde für Kaczyński. Die PiS erreichte bei einer deutlich gestiegenen Wahlbeteiligung das beste Ergebnis für eine Partei seit dem Ende des Kommunismus in Polen. Erstmals seit 1989 gelang es einer regierenden Kraft, in der Gunst der Bürgerinnen und Bürger zuzulegen.

Die Nationalkonservativen verbesserten sich gegenüber ihrem Überraschungssieg von 2015 nochmals um sechs Punkte. Die PiS wird mit hoher Wahrscheinlichkeit allein weiterregieren können. Sollten sich die Prognosen bestätigen, hätte die PiS 239 der 460 Sitze im Sejm erobert. Auch das gab es im postkommunistischen Polen noch nicht.

Allerdings ist die Sitzverteilung noch nicht endgültig. Darauf wies Kaczyński auch in seiner ersten Reaktion hin. Bei dem Auftritt vor seinen jubelnden Anhängern wirkte der PiS-Chef bei aller Zufriedenheit erschöpft und auch ein wenig nachdenklich. "Vor uns liegen vier Jahre harter Arbeit", sagte er und rief seine Partei dazu auf, darüber "zu reflektieren, was uns gelungen ist und was dazu geführt hat, dass ein gewissen Teil der Gesellschaft uns nicht unterstützt."

Die PiS will Polen verändern – revolutionär oder evolutionär?

Unter dem Strich steht ein unstrittiger Triumph für die PiS und Kaczyński persönlich. Das wirft die Frage auf, was die Partei und vor allem ihr Chef mit der erneuerten Macht anzufangen gedenken. Grundsätzlich sind zwei Wege denkbar, auf denen die PiS ihr Ziel, Polen von Grund auf zu verändern, erreichen könnte: der revolutionäre und der evolutionäre.

Entscheidet sich Kaczyński für den revolutionären Weg, dürfte die künftige Regierung den Rechtsstaatsstreit mit der EU bald wieder eskalieren lassen. Zugleich könnte sie eine zweite Welle demokratisch fragwürdiger Systemreformen über das Land schwappen lassen. Anhaltspunkte dafür finden sich im Wahlprogram der PiS genug. Darin wurde unter anderem die Abschaffung der Immunität von Richtern, Staatsanwälten und Abgeordneten gefordert. Außerdem solle eine Kontrollkammer für ethisch einwandfreien Journalismus eingerichtet werden.

Der evolutionäre Weg würde darauf hinauslaufen, dass die PiS ihre Macht durch kleinere institutionelle Veränderungen weiter absichert und ansonsten auf die bereits eingeleiteten "Reformen" vertraut. Ein Beispiel: Besonders umstritten war in der Vergangenheit der Versuch der PiS, unliebsame Richterinnen und Richter durch eine vorzeitige Zwangspensionierung aus dem Amt zu drängen. 2018 stoppte der Europäische Gerichtshof das Vorgehen.

Die Regierung in Warschau lenkte ein. In den kommenden vier Jahren werden die Pensionierungen nun aber sukzessive trotzdem greifen, einfach weil die betroffenen Personen die reguläre Altersgrenze erreichen. Die PiS jedoch hat durch ein erneuertes Berufungsverfahren längst die Voraussetzungen geschaffen, die Kontrolle über die Justiz über die Neubesetzungen weiter auszubauen.

Drei Ex-Präsidenten fürchten "Abgleiten Polens in eine Diktatur"

Welchen Weg Kaczyński einschlagen wird, der die PiS seit fast 20 Jahren führt und deshalb auch ohne Regierungsamt alle Fäden der Macht in der Hand hält, ist schwer vorauszusagen. Das Schreckensszenario einer Kaczyński-Revolution hatten auf der Zielgeraden des Wahlkampfes ausgerechnet drei ehemalige polnische Präsidenten an die Wand gemalt. Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa, der 1989 die friedliche Solidarność-Revolution zum Sieg führte, sein postsozialistischer Nachfolger Alexander Kwaśniewski und der liberalkonservative Duda-Vorgänger Bronisław Komorowski warnten in einem einzigartigen Appell offen vor einem "Abgleiten Polens in eine Diktatur".

Der Politikwissenschaftler Klaus Bachmann von der Universität Warschau warf dagegen vor der Wahl ein anderes, durchaus bedenkenswertes Schlaglicht auf die politische Lage in Polen. Die PiS habe zwar dafür gesorgt, dass "praktisch sämtliche Kontrollmechanismen für die Exekutive und für die Legislative ausgeschaltet wurden, aber sie hat es nicht genutzt, um die Wahlen zu manipulieren." Nach Bachmanns Einschätzung strebt Kaczyński eher "eine Art Obrigkeitsstaat" an wie im deutschen Kaiserreich, aber keine Diktatur.

Für eine solche Schlagrichtung der künftigen PiS-Politik spricht auch der große Erfolg der paternalistischen Wirtschafts- und Sozialpolitik der vergangenen Jahre, der nach Bachmanns Einschätzung maßgeblich zur Stärke der PiS beigetragen haben dürfte. Die Partei habe den Menschen in Polen, die sich oft als Bürger zweiter Klasse fühlten, Respekt gezollt, und "das wurde dadurch glaubwürdig gemacht, dass sie ihnen gleichzeitig mehr Geld gegeben hat".

Hingegen hegen laut Bachmann selbst "viele PiS-Anhänger ein starkes Misstrauen gegenüber einem Einparteiensystem". 30 Jahre nach dem Runden Tisch in Warschau und dem folgenden Mauerfall in Berlin sind die Erinnerungen an die kommunistische Herrschaft in Polen noch zu lebendig. So gesehen besteht Hoffnung, dass die Demokratie zwischen Oder und Neiße sich behaupten wird – ganz gleich, welchen Weg Jarosław Kaczyński wählt.