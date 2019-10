Ersten Prognosen zufolge haben in Portugal die regierenden Sozialisten die Parlamentswahl mit großem Vorsprung gewonnen. Nach einer Prognose des staatlichen Fernsehsenders RTP erhielt die Sozialistische Partei (PS) von Ministerpräsident António Costa zwischen 34 und 39 Prozent der Stimmen. Bei der Wahl 2015 waren es noch 32 Prozent gewesen.



Damit liegen die Sozialisten klar vor der konservativen Sozialdemokratischen Partei (PSD), die laut der Prognose auf 27 bis 31 Prozent kam. Die angesichts guter Umfragewerte im Wahlkampf erhoffte absolute Mehrheit dürfte die PS damit knapp verpasst haben. Der RTP-Prognose zufolge würde sich die Zahl der sozialistischen Parlamentsabgeordneten aber von 86 auf 104 bis 112 von insgesamt 230 erhöhen.



Costa wäre damit weiterhin auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. In der ablaufenden Legislaturperiode führte er eine Minderheitsregierung, gestützt von dem grün-kommunistischen Bündnis CDU und dem marxistischen Linksblock BE. Die beiden Parteien kamen laut Prognose auf neun bis zwölf beziehungsweise sechs bis acht Prozent, was im Vergleich zur Wahl 2015 leichte Verluste bedeutet.



Die Wahlbeteiligung lag einer Hochrechnung der Universität Lissabon zufolge bei knapp 50 Prozent. Das wäre ein erneuter Negativrekord: Schon 2015 waren mit 56 Prozent der Wahlberechtigten so wenige Portugiesen wählen gegangen wie nie zuvor. Insgesamt waren 10,8 Millionen Portugiesen und Portugiesinnen wahlberechtigt. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird um kurz vor Mitternacht erwartet.



Gute Wirtschaftsdaten stützen Costas Kurs

BE und CDU fordern mehr öffentliche Ausgaben und warfen Costa im Wahlkampf vor, das Landesinnere zugunsten der Großstädte zu vernachlässigen. Costa könnte daher auch mit der Umweltschutzpartei Volk-Tiere-Natur (PAN) ein lockeres Bündnis eingehen: Die Partei hat dem Premier ihre Unterstützung zugesichert, sollte er ihre Forderungen zum Klimaschutz mittragen.



Costas Sozialisten regieren seit 2015. Die Politik des Ministerpräsidenten hat ihm im eigenen Land und von EU-Institutionen in Brüssel viel Lob eingebracht. Mit Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und moderater Haushaltsdisziplin hat er dazu beigetragen, die schwere Schuldenkrise von 2010 bis 2014 zu überwinden. Zudem beendete Costa den strengen Sparkurs der konservativen Vorgängerregierung und nahm Einschnitte bei den Löhnen im öffentlichen Sektor und bei der Rente zurück. Gleichzeitig nutzte er die gute Konjunktur, um die Staatsverschuldung auf den niedrigsten Wert seit 45 Jahren zu senken.



Heute steht Portugal verhältnismäßig gut da. In den vergangenen zwei Jahren verzeichnete das Land Wachstumsraten von 3,5 und 2,4 Prozent. In diesem Jahr wird ein Wachstum von 1,9 Prozent erwartet, was über dem EU-Durchschnitt liegt. Die Arbeitslosenquote sank um die Hälfte auf das Vorkrisenniveau von knapp sechs Prozent. Costas Kritiker bemängeln allerdings die nach wie vor niedrigen Löhne und Gehälter sowie einen durch den Tourismusboom ausgelösten rasanten Anstieg der Immobilienpreise.