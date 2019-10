Die Demonstrantinnen und Demonstranten in Hongkong sind erschöpft; Familien sind zerissen; zuletzt wurde die Wut auf die Regierung mit jedem Tag größer. Als "Tag der kollektiven Trauer" hatten die Protestierenden den Dienstag angekündigt – doch als gegen 13 Uhr in der Einkaufsmeile Causeway Bay Fahnenträger einmarschieren, kommt zunächst triumphale Feierstimmung auf.



Johlend weicht die schwarz gekleidete Menge beiseite und macht Platz: zuerst der blauen Flagge der Vereinten Nationen, dann den Flaggen Portugals, Deutschlands, Kanadas, Japans, Schwedens, Südafrikas, Mexikos, Indonesiens, natürlich dem Union Jack, der US-Flagge und einigen anderen mehr. Schaut her, Länder der Welt! könnte man die Botschaft lesen, oder: Seht her, die Welt hält zu uns!



Tatsächlich waren zwei Tage zuvor Menschen in 40 Städten weltweit in Solidarität mit der #FreeHongkong-Bewegung auf die Straße gegangen, von A wie Auckland bis W wie Winnipeg. Der US-Kongress wird sehr wahrscheinlich ein Sanktionspaket verabschieden, das sich gegen führende chinesische Kader und Hongkonger Establishment-Politiker richtet.



Seit Monaten steht es Unentschieden zwischen den maskierten, jungen Protestierenden und dem chinesischen Regime. Schon ebenso lange liegt die Gefahr eines Militäreinsatzes über der Stadt. Noch vor wenigen Monaten hätte niemand gedacht, dass im Juni Millionen Hongkonger gegen das damals geplante Auslieferungsgesetz demonstrieren würden, dass die Regierung es erst auf Eis legen und schließlich vollständig zurücknehmen würde – und erst recht hätte niemand geglaubt, dass die Bewegung bis zum 1. Oktober durchhalten würde, dem sakrosankten 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik, auf die die Chinas kommunistische Führung seit Monaten hinfiebert. Allein das ist schon ein Erfolg.



"Ich werfe mich zwischen euch und die Kugeln"

Am Tag davor nehmen Tausende Teenager an einem Schülerstreik im Charter Garden im Finanzdistrikt Central teil. Unter ihnen ist Nam, 15 Jahre alt. Er sitzt am Rande der Kundgebung in voller Kampfmontur: Fahrradhelm, Taucherbrille, vollmaskiert bis auf die zarten Augen.



"Wenn ihr morgen mit mir auf die Straße geht, werde ich mich zwischen euch und die Kugeln werfen. Ihr werdet kein Tränengas inhalieren. Ihr werdet nicht verhaftet werden", verspricht er auf einem Schild, das er Passanten entgegenhält. An den vergangenen Wochenenden sind viele Gemäßigte zuhause geblieben, weil die Polizei inzwischen fast jede Demonstration verbietet. Auch der große Protestmarsch für den 1. Oktober wurde untersagt. Der Einspruch der Organisatoren scheiterte in letzter Minute. Doch Nam hofft, dass die Demonstranten sich davon nicht abschrecken lassen.

Regierungschefin Carrie Lam war bereits am Montag mit einer Maschine von Air China nach Peking geflogen, zusammen mit einer 240-köpfigen Delegation aus Abgeordneten des Pro-Peking-Establishments und mächtigen Unternehmern. Während der Militärparade zum Nationalfeiertag sitzt sie dann weit vorne. Auf Fotos sieht die Regierungschefin, in einem geblümten Seiden-Cheongsam und einer roten Jacke, so glücklich und strahlend aus wie seit Monaten nicht.



In Hongkong aber demonstrieren sie. Dabei hatte Peking die Demonstranten als Terroristen verunglimpft; die Hongkonger Polizei hatte am Montagabend vor angeblichen Bombenanschlägen gewarnt; und Regierungshacker hatten das LIHKG-Forum lahmgelegt, die digitale Schaltzentrale der Bewegung. Elf Metrostationen waren vorsorglich geschlossen worden. Im Laufe des Tages sollten noch Dutzende weitere folgen.



Gewalttätigste Proteste seit Juni

Doch nichts hat geholfen: Bis in die späten Abendstunden ziehen wieder Zehntausende durch die Straßen Hongkongs – und erneut wird die Stadt zum Schlachtfeld. Es sollen die gewalttätigsten Proteste seit dem Beginn der Bewegung im Juni gewesen sein. Schon am Mittag eskalieren die Demonstrationen vor dem Hongkonger Regierungshauptgebäude, setzt die Polizei Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Protestierenden auseinander zu treiben. Doch allein die Tatsache, dass die Bewegung an diesem 1. Oktober noch da ist, fühlt sich für die Demonstranten zunächst wie weiterer kleiner Sieg an.

In der Einkaufsmeile Causeway Bay schiebt sich Nam durch die Massen, allein, nur mit Pepe dem Comicfrosch am Gürtelbund, der inoffiziellen Schutzfigur der Demokratiebewegung. Einen Rucksack und einen Badminton-Schläger hat Nam dabei, er trägt transparente Sneakerhüllen über seinen Nike Air Jordans: Schutz gegen die schlumpfblaue Farbe aus den Wasserkanonen der Polizei.



Der Vater weiß nicht, dass der Sohn protestieren geht

"Ich gehe Badminton spielen", mit diesen Worten hat er sich am Morgen von seinen Eltern verabschiedet, die nicht ahnen, dass er mit dem Schläger qualmende Tränengaskanister einfängt und wegschleudert. "China sollte die Panzer schicken und sie alle umbringen", findet Nams Vater. Er weiß nicht, dass sein Sohn ein "Frontliner" geworden ist. So nennen die Hongkonger die jungen Leute, die sich an vorderster Linie den Einsatzkräften entgegenwerfen. Immer mehr junge Menschen sind unter den radikalen Demonstranten: In den vergangenen Wochen hat die Polizei mehr als 30 Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren festgenommen.



Nachdem der Jubel über die Fahnenträger sich gelegt hat, geht es dann tatsächlich zu wie auf einer Trauermesse. Die Demonstrierenden werfen Papierscheine in die Luft, so macht man es auf chinesischen Beerdigungen. Während die Führung in Peking 70 Jahre Neues China feiert, betrauern sie in Causeway Way "70 Jahre Tyrannei", wie es überall auf Protestplakaten steht.

"Gratuliere Deiner Mutter", rufen die Protestierenden. Nicht nur die Rhetorik der Regierung ist in den letzten Wochen immer schriller geworden. Auch der Ton in der Bewegung spitzt sich zu. "Chinazi" ist der neue Kampfbegriff, mit dem viele die Anhänger der von ihnen verhassten Volksrepublik belegen.



Chinesische Flagge mit Sternen im Hakenkreuz

Tausende tragen am Dienstag eine Karikatur der chinesischen Flagge vor sich her: Die gelben Sterne auf rotem Grund sind zu einem Hakenkreuz geformt. Sie trampeln auf Xi-Postern herum und bewerfen Porträts des chinesischen Präsidenten mit Eiern. Einige reißen Straßenbeschilderungen zur 70-Jahre-Feier herunter und verbrennen sie.



Auf einem Banner, das von einem Gebäude hängt, steht: "Appeasement ist großartig, wenn man einen Weltkrieg anzetteln möchte." Viele Demonstranten tragen Masken wie in dem Superhelden-Film "V for Vendetta", in dem Freiheitskrieger gegen ein totalitäres Regime kämpfen. Nam stellt sich manchmal vor, er wäre Captain America, einer der Avenger aus den Marvel-Comics.

In sechs Bezirken kommt es während der Demonstrationen zu schweren Ausschreitungen. Am späten Nachmittag wird ein 18-jähriger Mittelschüler auf Schrittentfernung von einer Polizeikugel in der linken Brust getroffen. Einige Stunden schwebt der Junge in Lebensgefahr, doch nach einer Not-Operation geben die Ärzte Entwarnung: Die Kugel hat das Herz um drei Zentimeter verfehlt.



Hongkongs Polizeichef Stephen Lo wird den Einsatz scharfer Munition später damit rechtfertigen, dass das Leben von Polizeibeamten ernsthaft in Gefahr gewesen sei. In einem Video ist zu sehen, wie der 18-Jährige mit einer Metallstange auf Polizisten losgeht.



Die Zusammenstöße halten mehrere Stunden an. Weil die Demonstrierenden Barrikaden abbrennen, zieht schwarzer Rauch durch die Stadt. Die Demonstranten werfen Steine und Brandbomben, die Polizei setzt Tränengas, Gummigeschosse und Wasserwerfer ein. An manchen Orten werden Polizisten und Reporter von Demonstrierenden mit ätzender Flüssigkeit verletzt. In einer ersten Bilanz ist von 74 Verletzten die Rede, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.

"Wir haben heute mehr verloren, als wir gewonnen haben"

Nam kommt gegen 21.30 Uhr heil nach Hause. Auf der Flucht vor den Einsatzkräften hat er sich den Knöchel verstaucht. Gerade noch schaffte er es, sich einen Berg hochzuschleppen, dann sahen Freiwillige den atemlosen Jungen mit hochrotem Kopf und trugen ihn in eine Kirche. Dort legten sie ihm einen Verband um und organisierten ihm eine Heimfahrt: Ein schwarzer Mazda holte ihn ab und fuhr ihn zurück zu seinen Eltern. "Krankenwagen" werden diese Evakuierungsautos genannt, normale Hongkonger fahren sie.

"Wir haben heute mehr verloren, als wir gewonnen haben. Unsere Kameraden wurden von echter Munition getroffen", schreibt Nam später. Um zehn Uhr nachts hebt die Polizei die Alarmstufe Rot im Regierungsbezirk auf, doch in Kowloon schießt sie bis Mitternacht weiter Tränengas.

Schritt für Schritt haben die Sicherheitskräfte die Gewalt in den vergangenen Monaten hochgeschraubt. Mit dem Schuss auf den 18-Jährigen ist eine neue Stufe der Brutalität erreicht worden. Als habe die Polizei zuletzt gar nichts gelernt, scheint sie wieder darauf zu setzen, dass endlich der erwünschte Abschreckungseffekt eintritt.

"Dieser Vorfall wird noch mehr Hass erzeugen", teilt Fernando Cheung, Vizevorsitzender der pro-demokratischen Labour-Partei, in einem Statement mit. Wie ein Weg aus der Gewaltspirale gefunden werden soll, ist unklarer denn je. So gesehen hat dieser 1. Oktober für Hongkong nichts verändert.



Mitarbeit: Polly Chan