Bei einem Schusswaffenüberfall auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Demonstration sind in der irakischen Stadt Kerbela 18 Menschen getötet worden. Außerdem habe es Hunderte Verletzte gegeben, teilten irakische Beamte mit. Nach Augenzeugenaussagen hätten Maskierte das Feuer eröffnet.

Seit vergangener Woche wird im Irak erneut gegen die Regierung demonstriert. Dabei kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Mindestens 90 Menschen wurden bei den Protesten seit vergangenem Freitag getötet. 149 Menschen starben bei einer früheren Protestwelle im Oktober. In einem Bericht – in Auftrag gegeben von der Regierung – hieß es, die meisten der Opfer seien durch Schüsse in den Kopf oder in die Brust ums Leben gekommen. Seit Beginn des Monats wurden mehr als 3.000 Menschen bei den Demonstrationen verletzt.

Die Demonstrierenden kritisieren die Regierung von Ministerpräsident Adil Abd al-Mahdi und eine politische Elite, der sie Korruption vorwerfen. Hinzu kommt die schlechte Wirtschaftslage. Jeder fünfte Bürger lebt in Armut und die Jugendarbeitslosigkeit liegt nach Angaben der Weltbank bei rund 25 Prozent.

Irak - Neue Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei Tausende Menschen haben im Irak gegen Jugendarbeitslosigkeit, Misswirtschaft und Korruption demonstriert. Die Polizei reagierte mit Tränengas. © Foto: AFP/Getty Images

Schwerpunkt der Demonstrationen ist die Hauptstadt Bagdad. Dort waren Sicherheitskräfte nach vier aufeinanderfolgenden Protesttagen hart gegen Studierende und Schülerinnen und Schüler vorgegangen waren. Kurz darauf wurde eine Ausgangssperre angeordnet. Auch in der Schiiten-Hochburg Kerbela und im südlichen Nassirija gehen die Menschen auf die Straße.