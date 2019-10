Die kurdische Selbstverwaltung im Nordosten Syriens hat einen humanitären Korridor für die umkämpfte Grenzstadt Ras al-Ain gefordert. Kindern und älteren Menschen sei es angesichts der türkischen Luftangriffe und wegen des Artilleriebeschusses nicht möglich, die Stadt zu verlassen. Die Selbstverwaltung forderte die internationale Gemeinschaft sowie Hilfsorganisationen daher auf, einen entsprechenden Korridor einzurichten.



Türkische Einheiten und mit ihnen verbündete Milizen hätten den Ort komplett belagert, berichtete die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Nach Angaben der UN sind insgesamt über 100.000 Menschen vor dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien geflohen, die meisten von ihnen zu Verwandten innerhalb Syriens. Mindestens 72 Zivilisten und mehr als 220 kurdische Kämpferinnen und Kämpfer wurden laut Beobachtungsstelle getötet.



Die Türkei hat vor einer guten Woche eine Militäroffensive im Nordosten Syriens begonnen. Die Gebiete stehen unter der Kontrolle der von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) und der Kurdenmiliz YPG. In der Türkei gelten die kurdischen Einheiten als bewaffneter Arm der kurdischen Arbeiterpartei PKK, die die türkische Regierung als Terrororganisation einstuft.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan begründet den Militäreinsatz mit türkischen Sicherheitsinteressen, ein 480 Kilometer langer und 30 Kilometer breiter Grenzstreifen solle zur Sicherheitszone ausgebaut werden. Dort will Erdoğan syrische Flüchtlinge ansiedeln, die derzeit in der Türkei leben.

"Die türkische Offensive ist ein Kriegsakt"

International wird der türkische Einmarsch in Syrien stark kritisiert. Nach der Ankündigung Deutschlands, Frankreichs und weiterer europäischer Staaten, keine Waffen mehr an die Türkei zu verkaufen, hat sich EU-Parlamentspräsident David Sassoli für weitergehende Sanktionen gegen die Türkei ausgesprochen. Die Offensive sei "keine Polizeioperation, sondern ein Kriegsakt", sagte Sassoli beim EU-Gipfel in Brüssel. Die Beschlüsse der EU-Außenminister, also die nationalen Waffenembargos, könnten nur ein erster Schritt sein.



Die Kurden in Nordsyrien hätten gegen die Islamisten des sogenannten "Islamischen Staates" gekämpft und würden nun von einem Nato-Staat angegriffen. Dies sei eine "schwere Verletzung des internationalen Rechts". Die Offensive untergrabe die Stabilität der Region und bringe Menschen, die schon unter Krieg leiden, weiteres Leid.



Das Europaparlament bekräftige vor diesem Hintergrund seine Forderung, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei vollständig auszusetzen, sagte Sassoli. Er forderte eine diplomatische Initiative, um den türkischen Einmarsch innerhalb der Nato und im UN-Sicherheitsrat zu behandeln.