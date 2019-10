Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan aufgefordert, die Militäroffensive im Nordosten Syriens sofort zu stoppen. In einem Telefonat mit Erdoğan habe sie die "umgehende Beendigung der Militäroperation" verlangt, teilte Regierungssprecherin Ulrike Demmer mit. Die Türkei hatte am Mittwoch die Kurdenmiliz YPG angegriffen, die auf der syrischen Seite der Grenze ein großes Gebiet beherrscht.

Zwar habe die Türkei berechtigte Sicherheitsinteressen in der Region. Merkel fürchtet jedoch, der Angriff könne große Teile der lokalen Bevölkerung vertreiben, die Region destabilisieren und den selbsternannten "Islamischen Staat" (IS) wieder erstarken lassen. Die Kurden hatten die Terrororganisation gemeinsam mit den USA bekämpft. Es sollen bereits etwa 100 Dschihadisten zusammen mit ihren Familien aus einem kurdischem Haftlager geflohen sein.

Demmer sagte, das Telefonat von Merkel und Erdoğan sei auf Wunsch der türkischen Seite zustande gekommen. Die Militäroffensive in Nordsyrien habe "im Mittelpunkt" der Unterhaltung gestanden. Bereits am Samstag hatte Außenminister Heiko Maas (SPD) bekannt gegeben, dass die Bundesregierung Rüstungsexporte in die Türkei einschränkt. Vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive in Nordost-Syrien werde die Bundesregierung keine neuen Genehmigungen für alle Rüstungsgüter, die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden könnten, erteilen, schrieb er auf Twitter.

Maas sagte der Bild am Sonntag, bereits seit 2016 gelte eine restriktive Linie für Rüstungsexporte in die Türkei. Allerdings verkauft Deutschland weiterhin im großen Stil Waffen an das Nato-Land. Lieferungen an die Türkei machten 2018 mit 242,8 Millionen Euro fast ein Drittel aller deutschen Kriegswaffenexporte aus. Allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres exportierte Deutschland Kriegswaffen im Wert von 184,1 Millionen Euro in die Türkei.

"Steht ihr auf unserer Seite oder auf jener der Terrororganisation?"

Erdoğan griff Deutschland daraufhin scharf an. "Steht ihr auf unserer Seite oder auf jener der Terrororganisation?", fragte der türkische Präsident in einer Rede in Istanbul. "Sind wir nicht Verbündete in der Nato, oder ist die Terrorgruppe in die Nato aufgenommen worden, ohne dass ich informiert wurde?", fragte er mit Blick auf die kurdische YPG-Miliz. Diese gilt in der Türkei als Terrororganisation, da sie enge Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) aufweist.

Erdoğan sagte, er habe in dem Telefonat mit Merkel eine Erklärung gefordert. Ob und wie die Kanzlerin darauf reagiert hat, ist nicht bekannt. Auch die USA hatten mit Sanktionen gedroht, sollte die Türkei den Angriff fortsetzen.

In seiner Rede sagte Erdoğan, kein Waffenembargo und keine Sanktion hielte sein Land auf. "Seitdem wir unsere Operation gestartet haben, werden uns Wirtschaftssanktionen oder Waffenembargos angedroht", sagte er. "Jene, die glauben, uns mit solchen Drohungen zwingen zu können, zurückzuweichen, irren sich."