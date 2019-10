Der kurdische Kommandeur der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) Maslum Abdi steht in der Türkei auf einer sogenannten roten Terrorfahndungsliste. Sollte er amerikanischen Boden betreten, müsse er der Türkei übergeben werden, sagte der türkische Justizminister Abdülhamit Gül türkischen Medien zufolge während eines Besuches in der südosttürkischen Grenzprovinz Şanlıurfa. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte Abdi zuvor im staatlichen türkischen Sender TRT einen "Terroristen" genannt und sagte: "Amerika muss diesen Mann übergeben."

Offenbar steht eine baldige Reise Abdis in die USA bevor. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch getwittert, er freue sich darauf, den General "bald zu sehen". Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu nannte es während eines Besuchs in Baku am Freitag "inakzeptabel", dass sich die USA als Verbündete der Türkei mit einem "Terroristen" träfen.

Die SDF werden von der Kurdenmiliz YPG dominiert und waren ein enger Verbündeter der USA im Kampf gegen die sunnitische Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien. Die Türkei betrachtet die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation – so erklärt sich, dass Abdi auf der Terrorfahndungsliste steht.

Interpol-Haftbefehl gegen Abdi

Das Thema habe man schon am Donnerstag mit Behörden in den USA besprochen, sagte Gül: "Die USA sollten nicht in irgendeiner Form mit dieser Person in Kontakt treten und sind verpflichtet, ihn festzunehmen und an die Türkei auszuliefern, sollte er amerikanischen Boden betreten." Es gebe einen Interpol-Haftbefehl gegen Abdi, der auch unter dem Namen Ferhad oder Ferhat Abdi Şahin oder Mazlum Kobanê bekannt ist.

Die Türkei hatte am 9. Oktober eine Militäroffensive gegen die YPG im syrisch-türkischen Grenzgebiet begonnen. Sie wollte einen syrischen Grenzstreifen erobern und die Kurdenmilizen daraus verdrängen. In den vergangenen Tagen waren zwei Waffenruheabkommen mit den USA und Russland in Kraft getreten, die der YPG die Gelegenheit geben sollen, abzuziehen.