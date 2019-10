Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist ein Mann, der seinen Worten Taten folgen lässt. In der UN-Vollversammlung kündigte er im September seine Absicht an, südlich der türkisch-syrischen Grenze eine 480 Kilometer lange und 30 Kilometer tiefe "Friedenszone" zu besetzen. Dort will er zwei bis drei Millionen syrische Flüchtlinge ansiedeln, die den Türken mehr und mehr zur Last geworden sind. Für sie sollen neue Städte mit 200.000 Wohnungen, dazu Krankenhäuser, Fußballfelder, Moscheen und Schulen gebaut werden; internationale Geldgeber sollen das Vorhaben finanzieren.



Am 9. Oktober hat Erdoğan zugeschlagen. Türkisches Militär rückte unter dem Banner "Operation Friedensquelle" in Erdoğans Pufferzone ein. Seitdem bombardieren seine Kampfjets und seine Artillerie Hunderte von Zielen in der mehrheitlich von Kurden bewohnten Region. Die nordsyrische Kurden-Miliz YPG, bis dahin Amerikas Verbündeter, doch von Donald Trump schmählich fallen gelassen, leistet erbitterten Widerstand.



Die verworrene Lage im Mittleren Osten ist damit noch verworrener, noch undurchsichtiger, noch gefährlicher geworden. Die Verluste in der Zivilbevölkerung steigen. Mehr als 70.000 Menschen haben sich bereits auf die Flucht begeben. Wenn der Konflikt eskaliert, warnt die UN-Flüchtlingsagentur (UNHCR), werden Hunderttausende nicht mehr versorgt werden können. Die Aussichten für eine Aussöhnung zwischen der Regierung in Ankara und ihren kurdischen Gegnern waren nie sehr groß. Jetzt, wo Bomben fallen und die Panzer rollen (meist deutsche Leoparden), sind sie vollends unrealistisch geworden.



"Aber die wollten ja kämpfen, so ist es halt"

Niemand hat sich bisher in der Syrienkrise mit Ruhm bedeckt. Nicht die Türkei; nicht die Vereinigten Staaten; nicht die Europäische Union; auch nicht die Nato. Sie alle zeigen sich machtlos gegenüber einem türkischen Staatspräsidenten, in dessen Politik sich blinder Kurdenhass mit neo-osmanischen Großmachtambitionen verbindet. Dabei fordert er die Solidarität der Nato, auf die er ansonsten wenig Rücksicht nimmt, etwa beim Kauf des russischen S-400-Raketenabwehrsystems. "Wir wollen diese Solidarität klar und deutlich sehen", sagt sein Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Die Europäer erpresst Erdoğan zugleich auf schamlose Weise. Sie sollen aufhören, sein Unternehmen "Invasion" zu nennen, sonst werde er die Türen für die 3,6 Millionen syrischer Flüchtlinge auf türkischem Hoheitsgebiet öffnen.



US-Präsident Donald Trump bietet sich jetzt als Vermittler zwischen Türken und Kurden an – ein wohlfeiles Angebot. Selbst wenn es irgendwelche Schlichtungschancen gäbe – der erratische Trump wäre der ungeeignetste Vermittler. Er war es schließlich, der mit seinem Beschluss, die amerikanischen Soldaten – rund 1.000 Mann – aus Syrien abzuziehen, die aktuelle Eskalation erst auslöste; Erdoğan konnte gar nicht anders, als darin grünes Licht für sein Unternehmen "Friedensquelle" zu sehen.



Von Tweet zu Tweet änderte Trump danach seine Botschaft. Der Aufruhr in der Weltöffentlichkeit, aber auch in der eigenen Partei über den "Verrat" an den kurdischen Verbündeten setzte ihn unter Druck. Am Montag twitterte er: "Wenn die Türkei irgendetwas tut, das ich in meiner großen und unvergleichlichen Weisheit als off limits betrachte, werde ich die türkische Wirtschaft total zerstören und vernichten." Am Mittwoch nannte er die Invasion eine "schlechte Idee", doch setzte er hinzu, "aber die wollten ja kämpfen, so ist es halt". Zugleich unterstrich er aufs Neue seine Ablehnung "endloser, sinnloser Kriege".

Während das Pentagon beteuerte, es würden eigentlich nur 50 Mann aus der Kampfzone abgezogen, schob der Präsident letztlich den Kurden die Schuld an seiner Abkehr von Syrien zu. Immerhin hätten sie viel Geld und Waffen bekommen. Und er ließ durchblicken, dass sie dies eigentlich gar nicht verdient hätten: "Sie haben uns im Zweiten Weltkrieg nicht geholfen; sie haben uns in der Normandie nicht geholfen, zum Beispiel", zitierte er einen "very, very powerful article", den er gerade gelesen hatte (tatsächlich kämpften kurdische Verbände unter alliiertem Kommando in Albanien und Griechenland). Am Montagabend dann belegte er die Türkei mit Sanktionen, forderte einen sofortigen Waffenstillstand und schickt seinen Vizepräsidenten in die Türkei. Ein Plan für den Mittleren Osten, eine Strategie oder etwaige rote Linien sind in Donald Trumps konfusen Tweets nicht zu erkennen.



Ratlos, ja: ohnmächtig sind alle anderen Akteure. Der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker forderte die Regierung in Ankara zu einem sofortigen Stopp der Offensive auf: "Diese militärischen Aktionen werden nicht zu einem guten Ergebnis führen." Auch dürfe sich die Türkei nicht einbilden, dass die EU für den Aufbau der "Sicherheitszone" irgendetwas bezahlen werde. Der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini blieb nur der Hinweis darauf übrig, dass die Brüsseler Gemeinschaft in den vergangenen acht Jahren drei Geberkonferenzen organisiert und rund 11 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe aufgewendet hat. Zwar sagte ihr designierter Nachfolger, der frühere spanische Außenminister Josep Borrell, vor dem EU-Parlament, Europa müsse endlich lernen, einheitlich mit der "Stimme der Macht" zu sprechen; aber was das im Hinblick auf den Syrienkonflikt bedeuten könne, ließ er wohlweislich offen.



Nicht weniger hilflos erscheint die Nato. Generalsekretär Jens Stoltenberg drückte Erdoğan seine "ernsten Bedenken hinsichtlich der Destabilisierung der Region" aus – wenn also die Kämpfe sich ausweiten, wenn die 11.000 Kämpfer des "Islamischen Staats" freikommen, die bisher in rund 20 der Gefangenenlager von der Kurdenmiliz SDF bewacht wurden, wenn die Kurden notgedrungen an das Assad-Regime heranrücken und damit auch an Russland und den Iran. Zu mehr als einem Ausdruck seiner Hoffnung, dass die türkischen Operationen in Syrien "maßvoll und angemessen" blieben, verstand er sich nicht.



In Brüssel wie in Washington wird in den nächsten Tagen weiter die Verhängung wirtschaftlicher Sanktionen gegen die Türkei erörtert. Die Bundesrepublik sollte sich voll dafür einsetzen. Ebenso für die sofortige Beendigung der Verhandlungen mit dem EU-Beitrittskandidaten Türkei. Und dafür, dass sämtliche Waffenlieferungen an die Türkei eingestellt werden, so wie es Finnland und Norwegen vorgemacht haben. Präsident Erdoğan muss merken, dass er kein freies Schussfeld hat.