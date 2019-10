Schnell weg, egal wohin: Das wünschen sich offenbar viele Einwohnerinnen und Einwohner von Rouen eine Woche nach dem Brand in der Chemiefabrik Lubrizol. Sie wollen die Metropole in Nordfrankreich, die derzeit rund 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat, verlassen. Auf einer Facebook-Seite mit rund 5.000 Mitgliedern tauschen sie Adressen von Menschen in ganz Frankreich aus, die bereit sind, Familien und Einzelpersonen aus Rouen aufzunehmen. "Meine Tochter hat seit dem Unfall Atemprobleme – wer kann uns beherbergen?", heißt es da beispielsweise. Anderen Einträgen ist zu entnehmen, dass Familien bereits umgezogen sind. Eine Woche nach dem nächtlichen Feuer trauen die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr den beschwichtigenden Worten der Regierung.

Die Lubrizol-Fabrik ist in der Nacht zum vergangenen Donnerstag in Flammen aufgegangen. Mit ihr mehr als 5.000 Tonnen Schmiermittel und allerlei Chemikalien, von Asbest bis hin zu Dioxinen. Lubrizol ist ein Global Player und wichtigster Exporteur in Nordfrankreich: Die Produkte der Firma landen über Diesel, Benzin und industrielle Schmiermittel in Motoren, etwa von Autos. Besitzer von Lubrizol ist über die Investmentholding Berkshire Hathaway kein Geringerer als der US-Milliardär Warren Buffett.

Warnsirenen erklangen sechs Stunden zu spät

Trotz eines Großeinsatzes von mehr als 200 Feuerwehrleuten und ebenso vielen Löschfahrzeugen konnte der Brand erst im Lauf des nächsten Tages unter Kontrolle gebracht werden. Als die Menschen in Rouen aufwachten, hing eine kilometerlange schwarze Wolke über ihren Köpfen, Ruß lag auf ihren Blumenbeeten und Teerbrocken auf dem Schulhof. Präfektur und Feuerwehr entschieden, die Warnsirenen erst sechs Stunden nach dem Brand zu starten. Sie hätten die Menschen nicht mitten in der Nacht in Panik versetzen wollen, verteidigte sich der Feuerwehrchef in einer Pressekonferenz. Für die Anwohnerinnen und Anwohner aber kam die Ankündigung zu spät.

An jenem Tag verstarb der frühere französische Präsident Jacques Chirac und sein Tod nahm allen Raum in den Medien ein. Nun aber, wenige Tage nach Chiracs Beerdigung, schaut das Land wieder auf die Stadt in der Normandie – und die Anwohnerinnen scheinen stündlich unruhiger zu werden. Dazu tragen auch die allgegenwärtigen Folgen des Brandes bei: Der Ruß liegt überall, der Gestank nach Benzin und faulen Eiern bereitet den Menschen seit Tagen Kopfschmerzen.

Vor allem aber hat die Regierung erst zögerlich und dann widersprüchlich informiert. Zunächst sagte der Präfekt, es bestehe keine Gefahr für die Anwohner – konfiszierte aber zugleich von mehr als 900 Bauern der umliegenden Kommunen Milch, Eier und Gemüse. Schließlich hieß es am Mittwochabend in einer Pressekonferenz des Präfekten, die chemischen Analysen dauerten noch an.

Die Chemiefabrik war als besonders gefährlich eingestuft

Denn Lubrizol war nicht irgendeine Fabrik, sondern eine, die wegen ihrer verwendeten Chemikalien in der sogenannten Seveso-Kategorie für gesundheitsgefährdende Fabriken eingestuft ist – und da in der Rubrik "hohes Risiko", weil eine besonders große Menge an riskanten Stoffen dort gelagert wurde. Sie gehörte also unter den gefährlichen Fabriken zu den allergefährlichsten. Seveso steht für einen tragischen Unfall in einer Chemiefabrik der Firma Roche in der norditalienischen Stadt Seveso, bei der so viel Dioxin austrat, dass Gesundheitsbehörden schwangeren Frauen zur Abtreibung rieten und die Umgebung auf Jahre unbewohnbar wurde. Seit diesem Unfall hat die EU die so genannte Seveso-Richtlinie verabschiedet, nach der Industrieanlagen mit besonders hohen Risiken für die Bevölkerung klassifiziert werden.

Auch das Lubrizol-Werk gehörte also in diese Kategorie, und auch das besorgt die Anwohner. Lehrerinnen und Lehrer haben sich entschlossen, ihre Klassen zu schließen. Seit Tagen versammeln sich Menschen mit Atemmasken abends vor der Präfektur, legen Bauern ihre herausgerissenen Tomaten auf die Treppenstufen. Demonstrierende zeigen auf ihren Smartphones schwarz verfärbte Terrassen und Bordsteine. Ihre Demonstration heißt "Für die Wahrheit" und das ist es, was die Nordfranzosen antreibt: Das Gefühl, ihnen werde etwas vorenthalten, die Gefahr verharmlost.