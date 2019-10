US-Behörden haben Ermittlungen eingeleitet, um die Frage zu klären, ob Rudolph Giuliani, persönlicher Anwalt von Präsident Donald Trump, in der Ukraine-Affäre Lobbyinggesetze gebrochen hat, die verdeckten ausländischen Einfluss verhindern sollen. Das berichtet die New York Times und beruft sich auf zwei Personen, die mit der Untersuchung vertraut seien.

Die Ermittler untersuchen demnach, ob Giuliani versucht hat, die ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, zu untergraben. Guiliani hatte der ehemaligen Botschafterin zuvor vorgeworfen, Versuche zu behindern, die Ukrainer zu Ermittlungen gegen politischen Rivalen Trumps Joe Biden zu bewegen. Die Ex-Botschafterin Yovanovitch gilt als wichtige Zeugin in den Untersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten. Am Freitag sagte sie vor den US-Demokraten aus, dass Präsident Trump das Außenministerium gedrängt habe, sie als Botschafterin abzusetzen.

Die Untersuchung gegen den Anwalt Giuliani ist mit dem Fall gegen zwei seiner Mitarbeiter verbunden, die diese Woche festgenommen worden waren. Die Männer sollen gegen Gesetze für die Finanzierung von Wahlkampagnen verstoßen haben. Ihnen wird laut New York Times vorgeworfen, illegale Beiträge an einen Kongressabgeordneten weitergeleitet zu haben, damit dieser ihnen hilft, Yovanovitch aus dem Amt zu befördern.



Giuliani leugnete ein Fehlverhalten von seiner Seite, räumt aber ein, dass er und seine beiden Mitarbeiter mit ukrainischen Ermittlern zusammengearbeitet hätten, um potenziell schädliche Informationen über Yovanovitch und andere Personen – darunter Joseph Biden und sein Sohn Hunter Biden – zu sammeln.

Yovanovitch wiederum zeigte sich besorgt über die Entwicklung der US-Diplomatie unter Trump. Sie warnte laut der Nachrichtenagentur Reuters vor "privaten Interessen", für die professionelle Diplomaten umgangen würden.