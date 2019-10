Auf einem iranischen Tanker in der Nähe der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda ist es zu einer Explosion gekommen. Das bestätigte das Ölministerium in Teheran. Den Regierungsangaben zufolge wurde das Schiff am Morgen 60 Seemeilen von der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda entfernt von zwei Raketen getroffen. Diese sollen von der saudischen Küste stammen, zitierte die iranische amtliche Nachrichtenagentur den Besitzer des Öltankers.



Der Betreiber dementierte Medienberichte, wonach es an Bord des Tankers brenne. "Es gibt kein Feuer an Bord des Schiffes und das Schiff ist völlig stabil." Es laufe aber Öl aus. Menschen seien nicht verletzt worden, alle Besatzungsmitglieder wohlauf, so das Ministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Experten untersuchen die Ursache der Explosion. Zu dem angeblichen Raketenangriff gab das Ölministerium keine weiteren Details bekannt.

Seit Monaten nehmen die Spannungen in der Region zwischen den beiden Lokalmächten Iran und Saudi-Arabien zu. Iran hatte zuvor ausländische Öltanker in der Straße von Hormus festgesetzt und damit einen Marineeinsatz der USA provoziert. Mitte September waren zwei saudi-arabische Ölanlagen angegriffen worden. Zu den Angriffen hatten sich die vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen bekannt. Die USA, Saudi-Arabien und mehrere europäische Regierungen, darunter Deutschland, machten dagegen den Iran verantwortlich. Teheran weist jede Verantwortung für die Angriffe zurück.