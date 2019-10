Die Gebeine des früheren spanischen Diktators Francisco Franco werden entgegen dem Willen seiner Familie und Anhänger am Donnerstag aus seinem Grab geholt und umgebettet. Wie Spaniens sozialistische Regierung mitteilte, wird die Exhumierung in der monumentalen Gedenkstätte Valle de los Caídos (Tal der Gefallenen) nahe Madrid am Vormittag beginnen. Die sterblichen Überreste des ehemaligen Generals (1892-1975) sollen den Plänen zufolge auf den wesentlich schlichteren Friedhof Mingorrubio in El Pardo am Rande der Hauptstadt verlegt werden. Dort liegt auch Francos Witwe Carmen Polo begraben.

Die Exhumierung wird demnach im engsten Familienkreis stattfinden. Für die Regierung wird Justizministerin Dolores Delgado in ihrer Rolle als "Notarin des Königreichs" anwesend sein. Medienberichten zufolge soll der Leichnam mithilfe eines Hubschraubers umgebettet werden. Seit dem Wochenende wurde bereits schweres Gerät zu Francos Mausoleum gebracht, mit dem das Grab geöffnet und der Sarg transportiert werden soll.

Über die Umbettung der Gebeine war mehr als ein Jahr gestritten worden. Zahlreiche rechtliche Hürden und erhebliche Widerstände in der spanischen Bevölkerung erschwerten bislang eine Verlegung des Grabes. Neben konservativen und rechtspopulistischen Politikern hatten sich auch Francos Angehörige gegen die Exhumierung ausgesprochen. Sie waren nur mit einer Bestattung in einem familieneigenen Grab in der Almudena-Kathedrale in Madrid einverstanden.

Exhumierung nach monatelangem Rechtsstreit

Im September hatte das oberste Gericht in Madrid die Exhumierung nach einem monatelangen Rechtsstreit schließlich für rechtens erklärt. Den Einspruch der Familie wiesen die zuständigen Richter zurück. Auch die sozialistische Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez lehnte eine Verlegung in die Kathedrale im Zentrum von Madrid ab, um zu verhindern, dass die Kirche zu einem neuen Pilgerort für Franco-Anhänger wird. Sánchez hatte schon kurz nach seiner Amtsübernahme im Juni 2018 angekündigt, die Gebeine an einen anderen Ort bringen lassen zu wollen.

Francos Grab befindet sich derzeit in der Sierra de Guadarrama. Die dortige Gedenkstätte mit dem mehr als 150 Meter hohen freistehenden Steinkreuz und einer riesigen, in den Fels gehauenen Kirche hatte der Diktator noch zu Lebzeiten errichten lassen. Von 1940 bis 1959 trieben etwa 20.000 republikanische Zwangsarbeiter das Mausoleum in den Fels. Der einbalsamierte Leichnam Francos liegt dort unter einer tonnenschweren Steinplatte begraben. Der Ort gilt trotz der zahlreichen Opfer der Franco-Herrschaft bis heute als Pilgerstätte für Anhänger des faschistischen Diktators.

General Franco hatte 1936 gegen die Regierung der spanischen Republik geputscht. Aus dem Umsturzversuch wurde ein fast dreijähriger Bürgerkrieg, den Franco – auch mit deutscher Unterstützung – 1939 gewann. Er regierte Spanien bis an sein Lebensende im November 1975. Nach Francos Tod leitete König Juan Carlos den Übergang zur Demokratie mit ersten freien Wahlen 1977 ein. Im Valle de los Caídos liegen Zehntausende Kämpfer und Soldaten begraben, die auf beiden Seiten des Spanischen Bürgerkriegs gefallen waren.