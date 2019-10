So gut wie jeder, der einmal ein paar Tage in Italien verbracht hat, kennt das. Das Essen in der Trattoria war gut, jetzt steht nur noch die Begleichung des "Conto", der Rechnung, an. Der Kellner bringt einen Bon, der Gast zückt ein paar Geldscheine und fertig. Nur wenn er das Kleingedruckte auf dem Bon liest, erfährt er, dass er da bloß ein "Pre-conto" in den Händen hält, eine "Vorabrechnung" also, und doch bitte die echte Quittung an der Kasse verlangen soll. Tut er das nicht, dann ist das umso schöner für den Wirt: Er hat die gerade einkassierte Summe schwarz verdient, ohne dass der Fiskus je davon erfährt.

Gelegentlich aber bringen die Kellner ganz ungefragt die "Ricevuta fiscale", die Steuerquittung, an den Tisch: dann nämlich, wenn der Gast mit Karte zahlt. Zu groß ist die Angst, die Steuerfahndung könnte einen Blick auf die verbuchten Kreditkarteneinnahmen des Restaurants werfen und sie mit den am gleichen Abend ausgeworfenen Quittungen abgleichen.

Stolze 110 Milliarden Euro verliert der italienische Staat jährlich durch Hinterziehung von Steuern und Sozialabgaben, schätzt das Finanzministerium in Rom. Das sind gut fünf Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Würde der Staat auch nur die Hälfte davon eintreiben, bräuchte er keinen einzigen Cent Schulden mehr aufnehmen. Hier will die Regierung unter Ministerpräsident Giuseppe Conte ansetzen. Gerade wurde der Rahmenplan für den Haushalt 2020 vorgelegt. Dieser sieht einen Haushalt vor, der sich angesichts der enormen Staatsschulden von 135 Prozent des BIP ins enge Korsett der Vorgaben aus Brüssel fügen muss und doch zugleich der Konjunktur in Italien nicht die Luft abschnüren und den Bürgern nicht weitere Lasten aufbürden soll.

Es ist keine leichte Aufgabe, denn schon im laufenden Jahr stagnierte die Wirtschaft, für 2020 wird nur ein geringes Wachstum von 0,6 Prozent erwartet. Zugleich darf die Neuverschuldung nicht mehr als 2,2 Prozent betragen. Es müssen daher eigentlich Milliarden in die öffentlichen Kassen kommen. Aber woher nehmen? Die Mehrwertsteuer beträgt heute schon 22 Prozent. Sie kann daher auf keinen Fall weiter erhöht werden. Das ist der erste Programmpunkt der seit September regierenden Koalition aus den Fünf Sternen, der gemäßigt linken Partito Democratico (PD) und Matteo Renzis neuer Partei Italia Viva, die sich gerade von der PD abgespalten hat.

Und die neue Regierung will noch mehr kostspielige Pläne umsetzen. Da ist zum Beispiel die Lohnsteuer, die für die Beziehenden von niedrigen Einkommen sinken soll. Außerdem soll ein flächendeckender Mindestlohn eingeführt werden. Und zudem sollen die staatlichen Familienleistungen steigen.



Pakt mit den Bürgerinnen und Bürgern

Damit die ambitionierten Pläne umgesetzt werden können, müssen jene verstärkt zur Kasse gebeten werden, die sich bisher beim Steuerzahlen vornehm zurückgehalten haben: die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Selbständigen – und zwar alle, vom einfachen Ladenbetreiber bis zur Zahnärztin, von der Restaurantinhaberin zum Klempner, vom Hotelier zur Friseurin. Studien zeigen, dass Unternehmer gut 36 Milliarden Euro an Mehrwertsteuer nicht abführen, dazu kommen noch einmal 33 Milliarden Euro bei der Einkommensteuer der Selbständigen – und elf Milliarden Euro an nicht entrichteten Sozialbeiträgen.

Von einem neuen "Pakt mit den Bürgern" schwärmt jetzt Ministerpräsident Conte, von einem Pakt, nach dem "alle Steuern zahlen und alle deshalb weniger zahlen". Doch Conte und seinem Finanzminister Roberto Gualtieri ist nur allzu bewusst, dass sie dabei kaum auf die Mithilfe derer zählen dürfen, die ja bisher schon "weniger zahlen", weil sie Steuern hinterziehen. Stattdessen setzt die Regierung jetzt darauf, die Konsumenten zu ihren Komplizen zu machen.

"Bargeldlos" heißt daher das Zauberwort – und hier geht in Italien tatsächlich noch was: Zwar sind im Land rund 110 Millionen Kredit- und Bankkarten im Umlauf, doch die Italienerinnen und Italiener zahlen weiterhin am liebsten in bar. Auf bloß 74 Kartenzahlungen jährlich kommt der Durchschnittsbürger, in Deutschland sind es 170, in Frankreich 180, in Finnland sogar 300.