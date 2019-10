Donald Trump und Annegret Kramp-Karrenbauer, das ist in diesen Tagen so in etwa eine Liga, zumindest was ihre Syrien-Vorstellungen und deren Vermarktung betrifft. Die deutsche Verteidigungsministerin informiert den Außenminister ihres Koalitionspartners per SMS über ihre unausgegorene Idee einer international kontrollierten Sicherheitszone in Nordsyrien – und kann Tage später noch immer nicht so recht sagen, wie sie sich das eigentlich vorstellt. Der US-Präsident will es als seinen Erfolg verkaufen, dass die Türkei und Russland sich geeinigt haben, wie ebendieser Norden Syriens zu kontrollieren sei, nicht international, wohlgemerkt. Auch er ist in diesem Krieg keiner, der noch irgendeinen Einfluss geltend machen könnte. Trotzdem wollen beide den Eindruck erwecken, sie hätten die Initiative ergriffen. Am Ende stehen beide als unverlässliche Partner da.



Die Wahrheit ist diese: Ohne den russischen Präsidenten Wladimir Putin wird es in Syrien kein Vor und schon gar kein Zurück geben. Niemand kann ohne sein Einverständnis dort noch etwas ausrichten. Das dürfte er auch Recep Tayyip Erdoğan klargemacht haben, der damit allerdings kein Problem hat, solange sich die Ziele decken. Dass die Kurden sich ergeben, ist ja in beider Interesse. Mit allem anderen werden sie aus ihrer zynischen Sicht schon irgendwie fertig – mit Gewalt, so viel steht wohl fest.



Als Trump den Rückzug der US-Truppen aus Syrien anordnete, war das eine Kapitulation vor dieser neuen Realität. Die mit der Türkei ausgehandelte Waffenruhe hat den völkerrechtswidrigen Einmarsch anerkannt, von Legitimation kann ja nicht die Rede sein. Die Kurden hatten gleichfalls keine andere Wahl, als sich denen, die in Syrien die Macht auf den Boden bringen, in die Arme zu werfen. Die Waffenruhe, die nichts anderes ist als eine Pause, solange die beabsichtigte Vertreibung und Aufteilung der Kontrolle beinahe von allein erfolgen und außerhalb des Grenzstreifens ja weiter gemetzelt werden kann, soll nach Trumps Worten dauerhaft sein – alles sein Verdienst, dieser "große Durchbruch für eine bessere Zukunft für Syrien und für den Nahen Osten", ein Ergebnis, "das von uns, den Vereinigten Staaten, und von keiner anderen Nation erzielt wurde".

"Wir haben viele Leben gerettet", sagt Trump, ohne den es die türkische Offensive wohl gar nicht erst gegeben hätte. Und er glaubt es wohl auch. Für ihn ist der Krieg in Syrien schon lange ein Konflikt, der die USA nichts angeht.



Für ihn persönlich gibt es dort, wo "so viel Sand" ist, ja auch nichts zu gewinnen. Was Trump aber nicht davon abhält, nun den "Sieg für Amerika" zu verkünden. Wer ihm das abnimmt, kann nur genauso ignorant sein. Die Fakten schaffen andere, aber mit diesen hat es dieser Präsident noch nie so genau genommen.

Kramp-Karrenbauer hat es etwas besser verstanden, spitzt die Fakten aber in eine andere Richtung zu: Es sei eine "Tatsache, dass ein Land, dass die Türkei, unser Nato-Partner – berechtigte Sicherheitsinteressen hin oder her – völkerrechtswidrig Gebiet annektiert hat, dass Menschen dort vertrieben werden", sagte die Verteidigungsministerin bei einem Truppenbesuch in Erfurt. Nun ja, Annexion kann man den türkischen Einmarsch eher noch nicht nennen. In der Debatte, die Kramp-Karrenbauer ja immerhin angestoßen hat, spielt die Lage in Syrien ohnehin eine untergeordnete Rolle. Sonst wäre über weit mehr zu sprechen als den syrisch-kurdischen Korridor an der Grenze, wenn etwa in Idlib die Syrer weiter dem Kriegsterror des Assad-Regimes und Russlands ausgesetzt sind.