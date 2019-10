Nach dem türkischen Einmarsch in Syrien hat US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen die Türkei angekündigt. In einer Mitteilung Trumps hieß es, unter anderem würden wegen der "destabilisierenden Handlungen der Türkei in Nordost-Syrien" Strafzölle auf Stahlimporte aus der Türkei auf 50 Prozent angehoben. Zudem werde die US-Regierung "umgehend" Verhandlungen über ein Handelsabkommen abbrechen.

Derzeitige und frühere Regierungsmitglieder der Türkei sowie alle Personen, die zu den Handlungen der Türkei im Nordosten Syriens beitragen, könnten mit Sanktionen belegt werden, hieß es weiter. Weitere Angaben gab es dazu zunächst nicht.

Trump hatte zuvor bereits Sanktionen angedroht. Erst am Sonntag hatte der Präsident wiederholt gewarnt, die USA werde "sehr schnelle, starke und harte Wirtschaftssanktionen verhängen", wenn die Türkei nicht ihre Verpflichtungen einhalte.

Die Türkei hatte ihren Militäreinsatz am Mittwoch begonnen. Er richtet sich vor allem gegen die Kurdenmiliz YPG. Die türkische Regierung betrachtet die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation.