"Vergesst nie, was Assad uns angetan hat!" Ich erinnere mich genau an diese Worte meiner Bekannten in Ost-Aleppo, immer und immer wiederholt. Sie waren eingekesselt in jenem Teil der nordsyrischen Stadt, der lange unter Kontrolle der Rebellen gewesen war; einige davon moderater, andere radikaler. Nun, in den letzten Monaten des Jahres 2016, rückten dort die Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad ein.

Die russische Luftwaffe, die den Diktator Assad seit Ende 2015 unterstützte, flog in jenen Wochen nahezu ohne Pause Angriffe auf Ost-Aleppo, sie bombardierte Krankenhäuser, Bäckereien, Schulen, Wohnhäuser. Währenddessen zogen schiitische Milizen, Assads Söldner, plündernd, vergewaltigend und mordend durch die Straßen. Die letzten überlebenden Zivilisten saßen dazwischen fest; sie hatten sich in ihren Wohnungen verbarrikadiert und versuchten, in diesen eisigen Wintertagen irgendwie am Leben zu bleiben. Sie teilten sich den letzten Vorrat an Reis und Brot, oft hatten sie nur eine Mahlzeit am Tag. Sie sammelten Decken aus den leergebombten Nachbarwohnungen, um sich warm zu halten. Und wenn es für kurze Zeit eine Internetverbindung gab, schickten sie Nachrichten an die Außenwelt, an Journalistinnen wie mich.

Es klang immer ungefähr so: Ihr müsst dafür sorgen, dass Assads Verbrechen nicht ungesühnt bleiben! Ihr müsst der Welt sagen, was er hier mit uns macht!



Viele der in Aleppo Festsitzenden waren 2011 auf die Straße gegangen, um gegen die jahrzehntelange Unterdrückung durch Baschar und zuvor seinen Vater Hafez al-Assad zu protestieren. Sie wollten nicht mehr in einem Land leben, in dem jedes Gespräch vom Geheimdienst mitgeschnitten wurde, in dem die Furcht vor Strafen das Handeln und Denken bestimmte, in dem Freunde, Eltern, Kollegen verschwinden konnten, weil sie es gewagt hatten, ein kritisches Wort gegen die politische Führung zu sagen. Sie protestierten friedlich dafür, sich frei äußern zu können und demokratische Institutionen in Syrien zu etablieren – Dinge, die für die meisten von uns im Westen selbstverständlich sind.

In Syrien hingegen war der Preis für diese Forderung sehr hoch. Assad wollte unbedingt an der Macht bleiben und keine Reformen. Sein Regime ging mit aller Härte gegen die meist jungen Demonstrantinnen und Demonstranten vor. Scharfschützen schossen auf Studenten, Journalisten, Ärzte, Künstler; Sicherheitskräfte knüppelten Demonstranten nieder, viele wurden verschleppt, verhaftet und gefoltert. Es folgten Luftangriffe auf Zivilisten und Rebellen, Letztere bewaffneten sich zunehmend und wurden radikaler.



Dokumentieren, um das Grauen zu stoppen

Aus dieser Eskalation entstand ein komplizierter Krieg, der seit acht Jahren anhält, in dem Hunderttausende Menschen starben und Millionen Menschen zur Flucht gezwungen wurden. Bis heute werden sie dazu gezwungen.

Viele von denen, die es schafften, in Syrien am Leben zu bleiben, begannen mit Kamera und Laptop das Unfassbare zu dokumentieren: die blutüberströmten Säuglinge, die von Helfern aus den Trümmern gezogen wurden, die abgetrennten Gliedmaßen in den Straßen, die durchlöcherten Häuserwände. Sie hofften, ihre Dokumente würden dazu führen, die Verantwortlichen der Menschenrechtsverbrechen – hauptsächlich Assad und der russische Präsident Wladimir Putin, aber auch die Rebellen – zur Rechenschaft zu ziehen. Und dass jemand einschreiten würde, um sie zu stoppen.



Für sie gab es eine Hoffnung, mit der sie sich ein wenig trösteten, auch wenn sie vermutlich nicht wirklich daran glaubten: Baschar al-Assad würde irgendwann für seine Verbrechen bestraft werden. In dieser Welt gibt es so etwas wie Gerechtigkeit.