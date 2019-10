Es ist sehr widersprüchlich, welche politischen Signale Russlands Präsident Wladimir Putin und seine Diplomaten derzeit aussenden. Denn seit die USA ihre Streitkräfte aus Syrien abziehen und das türkische Militär in den Nordosten des Landes vorrückt, verändert sich plötzlich vieles im vertrackten Syrien-Konflikt. Aus russischer Sicht ergibt sich nun die Chance, aus der chaotischen Lage in Nordsyrien maximalen Profit zu schlagen. Und so laviert Putin derzeit zwischen seinen Partnern Syrien und der Türkei hin und her, die sich jetzt unmittelbar gegenüberstehen, seit die Kurdenmiliz YPG sich mit dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad verbündet hat.

Um keines der beiden Länder zu verprellen und seinen Einfluss in Syrien zu sichern, äußert sich Russland ganz unterschiedlich. Putin etwa bekundet Sorge, da in Nordsyrien Kämpfer des sogenannten "Islamischen Staates" freikommen könnten, und äußert öffentlich Zweifel, dass die Türkei die Lage im Griff hat. Kurz vor einem Staatsbesuch in Saudi-Arabien sagte der russische Präsident sogar, alle ausländischen Streitkräfte müssten Syrien verlassen, die sich dort ohne Zustimmung der Regierung aufhielten.

Gleichzeitig blockierte Russland aber eine UN-Resolution, die die türkische Invasion in Nordsyrien verurteilt. Und Außenminister Sergej Lawrow äußerte Verständnis für türkische Sicherheitsinteressen. Dann wiederum warnt das russische Militär vor einer humanitären Katastrophe angesichts der türkischen Invasion, während russische Staatsmedien die türkische Militäroperation als Bedrohung für den syrischen Frieden bezeichnen.

Erdoğan – ein wichtiger und schwieriger Partner

Zunächst hatte es in den vergangenen Tagen so ausgesehen, dass Russland und seine in Syrien stationierten Streitkräfte nicht erfreut wären angesichts des türkischen Einmarschs. Denn Putins Plan für Syrien sieht vor, dass möglichst alle abtrünnigen Gebiete unter die Herrschaft Assads und der Zentralregierung in Damaskus zurückkehren. Je mehr Land die Türkei in Syrien kontrolliert, desto weiter weg ist dieses Ziel. Und auch wenn die Türkei ein wichtiger Partner Russlands ist, so hat sich dessen Präsident Erdoğan in Syrien als schwieriger Freund erwiesen.

Russland und die syrische Regierung hatten immer wieder kritisiert, die türkische Regierung unternähme nicht genug gegen Islamisten in der von ihr kontrollierten Region Idlib im Nordwesten Syriens. Putin stellte sich zuletzt im August demonstrativ hinter Assad, als die syrische Luftwaffe einen türkischen Konvoi angriff. Streit gab es auch um das von der Türkei besetzte Afrin, weil die Türkei zuletzt mehrfach betont hatte, diese Stadt nicht dem Assad-Regime übergeben zu wollen.

Viele russische Außenpolitikexperten kennen zwar die Risiken in Syrien, betonen aber vor allem die Chancen für Russland in Nordsyrien. Nicht zufällig hatten russische Militärs ihre Basis in Hmeimim für Verhandlungen zwischen dem Assad-Regime und den Kurdenmilizen zur Verfügung gestellt. Lange schon hatte Russland die Kurden zu einem Deal mit der syrischen Zentralregierung gedrängt. Dass dieser nun aus kurdischer Not heraus zustande gekommen ist, dürfte Moskaus Strategen freuen. Die syrische Armee, die nun in den Norden des Landes aufgebrochen ist, um sich an die Seite der Kurdenmiliz YPG zu stellen, wird der türkischen Übermacht nur wenig entgegenstellen können. Ihr Hauptziel dürfte deshalb sein, dort möglichst schnell die von Assad abtrünnigen Gebiete zu besetzen, was wiederum im Sinne Russlands ist.

Die russischen Streitkräfte, allen voran die Luftwaffe, werden sich vermutlich aus Kampfhandlungen in Nordsyrien heraushalten. Putins Sprecher teilte mit, man wolle nicht einmal darüber nachdenken, dass es zu einer direkten Konfrontation zwischen der Türkei und Assads Armee kommen könnte. Für Russland ist die Türkei vor allem international ein wichtiger Partner – in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. So hat Russland kürzlich demonstrativ und zum Ärger der Nato-Verbündeten moderne Luftabwehranlagen an die Türkei geliefert. Und Russlands Energiekonzerne bauen derzeit Gasröhren über türkisches Territorium Richtung Europa.

Putin wird Zugeständnisse machen müssen

Das türkische Militär hat in Nordsyrien deutlich mehr Schlagkraft als die syrische Regierungsarmee, selbst wenn sie von der russischen Luftwaffe unterstützt wird. Das zeigte sich beim Abschuss einer russischen Militärmaschine durch die Türkei im Jahr 2015, für den sich Erdoğan zwar später entschuldigte. Doch damals blieben Russland gegenüber der Türkei nur Wirtschaftssanktionen als Druckmittel. Und in Idlib mussten Putin und Assad ihre geplante Bodenoffensive auf Wunsch von Erdoğan stoppen – sie fliegen seither Luftangriffe. Dieses Kräfteverhältnis ist der Grund, aus dem die russische Diplomatie derzeit laviert wie lange nicht mehr.



Russland ist darauf angewiesen, dass das äußerst widersprüchliche Bündnis mit eigentlich verfeindeten Parteien, die sich jedoch jeweils als Russlands Partner verstehen, nicht zusammenbricht. Momentan scheint diese Mühe erfolgreich zu sein. Medienberichten zufolge haben russische Einheiten nach dem Abzug der US-Militärs aus Manbidsch dort Patrouillen aufgenommen. Die US-Zeitung Washington Post schreibt, die russische Führung versuche, das Sicherheitsvakuum zu füllen, das nach dem Abzug der US-Truppen entstanden ist.

Über kurz oder lang wird Moskau die Interessen von Erdoğan in der Region akzeptieren müssen, das wissen auch Putins Berater. In Moskau dürfte man sich auch keine Illusionen machen, dass die Türkei einmal besetztes syrisches Staatsgebiet ohne Weiteres wieder räumen wird. Russland hat das in der Vergangenheit selbst so gehalten. Und außerdem kann die Türkei in Nordsyrien derzeit niemand zwingen.