US-Vizepräsident Mike Pence soll am Mittwoch gemeinsam mit US-Außenminister Mike Pompeo nach Ankara reisen, um im militärischen Konflikt zwischen der Türkei und den Kurden zu vermitteln. Das teilte US-Präsident Donald Trump in Washington an. Ziel sei es, einen Waffenstillstand zu verhandeln.

Pence und Pompeo sollen die türkische Regierung davon überzeugen, ihren Militäreinsatz gegen die kurdische Miliz YPG in Nordsyrien zu beenden. Seine Regierung wolle eine Waffenruhe erreichen, betonte Trump.

Begleitet würden beide von einer Delegation, der nach Angaben des Weißen Hauses auch der Nationale Sicherheitsberater Robert O'Brien und der US-Sonderbeauftragte der Anti-IS-Koalition, James Jeffrey, angehören. Am Donnerstag sei ein Spitzengespräch zwischen Pence und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geplant.

Die Türkei hatte Mitte vergangener Woche ihre lange angekündigte Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien begonnen. Die US-Regierung verhängte daraufhin Sanktionen gegen die Türkei. Trump drohte, die Wirtschaft des Landes "umgehend zu zerstören, wenn die türkische Führung ihren gefährlichen und zerstörerischen Weg fortsetzt".

Erdogan will sich nicht unter Druck setzen lassen

Allerdings hatte Trump mit dem Abzug von US-Soldaten aus der Region selbst den Weg für die Offensive freigemacht. Der Abzug ihrer Verbündeten wurde von den Kurden als Verrat empfunden, nachdem sie jahrelang mit den USA gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) gekämpft hatten.

Erdogan sagte am Dienstag, dass er sich dem Druck aus Washington nicht beugen werde.