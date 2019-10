Nach dem Vormarsch syrischer Regierungstruppen im Nordwesten des Bürgerkriegslandes haben sich mehrere Rebellengruppen unter einer gemeinsamen militärischen Führung vereint. Einheiten der Freien Syrischen Armee (FSA) aus dem letzten großen Rebellengebiet Idlib schlossen sich mit der pro-türkischen oppositionellen Nationalarmee zusammen, so ein FSA-Sprecher. Dieser "organisatorische Schritt" werde den Rebellen helfen, das Land vom Regime zu befreien, sagte Mustafa Nadschi.

Syriens Regierungstruppen hatten im April eine Offensive auf Idlib begonnen und in den vergangenen Monaten strategisch wichtige Gebiete erobert. Die oppositionelle Nationalarmee war bisher nur in Gebieten weiter nördlich aktiv. Sie war Ende 2017 auf Betreiben der Türkei gegründet worden, nachdem türkische Truppen im Norden Syriens eingerückt waren und dort Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht hatten.

Mit der Al-Kaida-nahen Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) wird eine der stärksten Rebellengruppen nicht Teil des neuen Zusammenschlusses sein. Die HTS-Miliz ist die dominierende Kraft in Idlib. Die militante islamistische Gruppe war einst Ableger Al-Kaidas in Syrien, hat sich aber offiziell von dem Terrornetzwerk losgesagt. Syrien und sein enger Verbündeter Russland argumentieren, mit der Offensive in Idlib bekämpften die Regierungstruppen Terroristen.