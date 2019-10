Die Streitkräfte der USA werden eine von der Türkei angekündigten Militäroffensive in Nordsyrien nicht unterstützen. Das teilte das Weiße Haus nach einem Telefongespräch von US-Präsident Donald Trump mit dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan mit. Der Einsatz in dem umkämpften Gebiet sei lange geplant und die Türkei beginne "bald" damit. Die US-Armee werde künftig nicht mehr in der unmittelbaren Region vertreten sein.

Der türkische Staatschef hatte bereits mehrfach mit einem möglichen Einsatz des türkischen Militärs gedroht. Seit August überwachen die Nato-Verbündeten Türkei und USA das Grenzgebiet in Nordsyrien. Eine von Erdoğan gesetzte Frist bis Ende September für die Einrichtung einer Sicherheitszone war jedoch ergebnislos verstrichen. Mit Hilfe einer solchen Zone sollten kurdische Kämpfer von der türkischen Grenze ferngehalten werden.

Türkischen Angaben zufolge haben Trump und Erdogan in dem Telefonat ein Treffen für November vereinbart. Die Türkei betrachtet die Kurdenmiliz YPG als Terrororganisation, für die USA ist die YPG hingegen ein Verbündeter im Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien. Seit 2016 ist die Türkei bereits mehrmals militärisch gegen die YPG vorgegangen. In den vergangenen Wochen ließ Erdoğan die Militärposten an der Grenze zu Syrien verstärken.