Das Pentagon hat erste Aufnahmen vom Angriff auf das Anwesen des IS-Anführers Abu Bakr al Bagdadi in Syrien veröffentlicht. Die körnigen, schwarz-weißen Luftaufnahmen zeigen einen schmucklosen Hof und ein scheinbar einfaches Gebäude in karger Landschaft, direkte Nachbarn gibt es keine. US-Spezialkräfte dringen zu Fuß auf das Gelände ein während Militärflugzeuge auf Kämpfer in der Nähe feuern.



Das Video zeigt eine massive, schwarze Rauchwolke, die aus dem Boden aufsteigt, nachdem Bomben Bagdadis Anwesen dem Boden gleichgemacht hatten. Das Anwesen habe danach ausgesehen wie ein "Parkplatz mit großen Schlaglöchern", sagte General Kenneth McKenzie, der Kommandeur des US-Zentralkommandos Centcom. Nicht zu sehen ist, wie Bagdadi während des US-Angriffs in einen Tunnel flüchtet, wo er sich selbst in die Luft sprengte.



Trump hatte am Sonntag al-Bagdadis Tötung bei einem US-Einsatz in Nordsyrien verkündet. Nach dem Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hatten die USA jahrelang gefahndet, er galt als der meistgesuchte Mann der Welt. Al-Bagdadi hatte im Juli 2014 ein "Kalifat" in Syrien und im Irak ausgerufen, in dem zeitweise mehrere Millionen Menschen lebten. Auf ihn war ein Kopfgeld von 25 Millionen US-Dollar ausgesetzt. Wer dieses Kopfgeld nun bekomme, wollte McKenzie nicht sagen. Nach einem Bericht der Washington Post soll ein Abtrünniger des IS den entscheidenden Hinweis auf das Versteck gegeben haben. Bestätigt ist das aber nicht.

Trumps Angaben wurden nicht bestätigt

McKenzie nannte vor Journalisten auch weitere Details zu dem US-Militäreinsatz. So seien zwei Kinder getötet worden, als sich al-Bagdadi mit einer Sprengstoffweste in die Luft gejagt habe, nicht drei, wie es US-Präsident Donald Trump darstellte. Angaben des Präsidenten, wonach der IS-Anführer "wimmernd und weinend und schreiend" in einen Tunnel gerannt sei, bestätigte der General nicht. "Er kroch mit zwei kleinen Kindern in ein Loch und jagte sich in die Luft, während seine Leute vor Ort blieben", sagte der General lediglich.

Elf weitere Kinder seien unversehrt vom Gelände eskortiert worden. Vier Frauen und zwei Männer, die Sprengstoffwesten trugen und sich nicht ergeben wollten, seien vor Ort getötet worden, sagte McKenzie. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Es sei ein "schwieriger, komplexer und präziser" Angriff gewesen. Aus der Luft überwachten Drohnen und Kampfflugzeuge den Einsatz.

Die Soldaten stellten in dem Haus eine "bedeutende" Mege Dokumente und elektronische Geräte sicher, die nun ausgewertet würden, sagte McKenzie. Ein Militärhund, der Al-Bagdadi in den Tunnel gefolgt war, wurde verletzt, sei aber inzwischen wieder im Dienst. Al-Bagdadis Hof wurde zum Abschluss bombardiert, um keine Pilgerstätte zu schaffen, wie der General sagte.

Die sterblichen Überreste Al-Bagdadis seien im Einklang mit dem Kriegsrecht innerhalb von 24 Stunden nach seinem Tod auf See bestattet worden, erklärte General McKenzie. Die Identität Al-Bagdadis sei zweifelsfrei nachgewiesen worden. Das US-Militär habe seine DNA mit einer Probe aus dem Jahr 2004 verglichen, als dieser in einem US-Gefängnis im Irak inhaftiert gewesen war.