Schon bei der Begrüßung seines türkischen Gastes gab sich Wladimir Putins bestens gelaunt. Man habe extra für dessen Besuch schönes Wetter bestellt, sagte der russische Präsident zu seinem Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan. Putin hatte durchaus Anlass, bereits zufrieden zu sein, bevor die Verhandlungen der beiden überhaupt begonnen hatten. Denn schon zu diesem Zeitpunkt hatte er sein erstes Ziel erreicht: Wer über Syrien sprechen will, der muss nicht in die USA oder nach Europa, sondern nach Russland reisen.

Auf sein zweites großes Ziel kam der russische Präsident dann gut sechs Stunden später zu sprechen, als er und Erdoğan endlich vor die Presse traten. Zufrieden stellte Putin fest, dass die Türkei und Russland sich einig seien, die Einheit Syriens zu erhalten. Schon da wurde klar, dass Erdoğan seine Syrien-Offensive nicht fortsetzen wird. Die Entscheidung, die man ausgehandelt habe, sei schicksalhaft, führte der russische Präsident aus.

Das wirkte angesichts des Zehn-Punkte-Memorandums, auf das sich die Türkei und Russland geeinigt haben, etwas hoch gegriffen. Doch ganz falsch ist es nicht: Zwar musste Russland akzeptieren, dass die Türken die bisher besetzten Gebiete zwischen den Städten Tel Abyad und Ras al-Ayn, die bis zu 30 Kilometer ins syrische Hinterland hinein reichen, unter ihrer Kontrolle behalten wollen.



Entlang der restlichen Grenze einigten sich die beiden Länder jedoch auf eine Pufferzone von lediglich zehn Kilometern. Dort sollen zudem russische und syrische Truppen patrouillieren. Russland verpflichtete sich im Gegenzug, dafür zu sorgen, dass die kurdischen Milizen dieses Gebiet innerhalb von 150 Stunden verlassen. So lang soll die neue Waffenruhe gelten. Auch aus Manbidsch und Tell Rifaat, nördlich von Aleppo, müssen die Kurden unter russischer Aufsicht abziehen.

Enge Kooperation

Damit schafft es Moskau, gleich zwei Probleme zu lösen. Erstens wird die Türkei in den besetzten Gebieten, anders als etwa in Idlib, nicht nach eigenem Gutdünken walten können. Zweitens wächst der Einfluss der Regierungstruppen und russischer Militärs in diesem Teil Syriens erheblich. Dies dürfte die Einigung des Landes unter der Herrschaft des Diktators Assad erleichtern. Noch nie zuvor war die Kooperation zwischen Syrien, Russland und der Türkei, zumindest auf dem Papier, so eng wie nun geplant.

Bis vor wenigen Tagen hatten selbst notorische Propagandisten des Kremls nicht so recht glauben wollen, dass Putin zum Nutznießer der Situation in Syrien werden würde. Zu kompliziert schien Moskaus Vermittlungsversuch zwischen Assad und Erdoğan. Schließlich bezeichnete der syrische Herrscher Erdoğan noch kurz vor den Verhandlungen in Sotschi als Dieb. Er warf ihm vor, syrisches Territorium dauerhaft besetzen zu wollen.



Putins Sprecher glättete die Wogen jedoch gekonnt. Russland könne die Türkei nicht zwingen, syrisches Territorium zu verlassen, auch wenn der Einsatz natürlich illegitim sei, sagte er. Das war nicht nur schlicht und ergreifend wahr, allein schon weil Russlands Militärkontingent dazu nicht ausreichen würde. Es ist aber auch kennzeichnend für die Art und Weise, wie die Russen im Syrien-Konflikt Politik machen.

Zugeständnisse auf Assads Kosten

Immer dann, wenn es darum geht, die Interessen untereinander verfeindeter Partner Russlands auszugleichen, agierte Moskau kaltschnäuzig und skrupellos. Zwar haben sich die Russen zum Ziel gesetzt, Assad an der Macht zu halten und seine Kontrolle über Syrien zu sichern. Ohne zu Zögern ist der Kreml jedoch gleichzeitig bereit, Zugeständnisse auf Assads Kosten zu machen, wenn das dem eigenen Einfluss dient.



Im vergangenen Jahr beispielsweise stoppte Moskau angesichts türkischer Proteste die syrische Idlib-Offensive. Diesmal wiederum bezeichnete der Kreml die türkische Invasion zwar als inakzeptabel, sprach jedoch im selben Atemzug von legitimen Sicherheitsinteressen der Türkei. Gleichzeitig nutzte Moskau die Gelegenheit um eine Allianz zwischen Damaskus und den Kurden zu schmieden und zeigte Flagge bei Patrouillen auf syrischer Seite unweit der türkischen Grenze.

Diese skrupellose Flexibilität hat Russlands Einfluss wachsen lassen und Wladimir Putin zum entscheidenden Dealmaker in Syrien gemacht, obwohl die russische Armee nicht nur Kriegsverbrechen Assads gedeckt hat, sondern auch selber Krankenhäuser und Wohngebiete bombardierte und Hunderte Zivilisten getötet hat. Anders als Erdoğan und Assad, die sich nicht ausstehen können, gibt es für Russland in der Region nicht Gut und Böse sondern Interessen verschiedener Seiten. Mal schwach genug, um niedergebombt zu werden. Dann wiederum, wie jene der Türkei, stark genug um zur Audienz nach Sotschi geladen zu werden.



Russlands Anliegen beschränkt sich dabei nicht darauf, mit Assad und Syrien einen Vorposten der eigenen Macht im Nahen Osten zu errichten. Putin will vor allem auch zeigen, dass Russland wieder eine Weltmacht ist, die weitab der eigenen Grenzen mitentscheiden kann. In Sotschi ist Putin diesem Ziel näher gekommen. Anders als etwa in Afrin wird die Türkei keine Gelegenheit haben, sich dauerhaft im syrischen Grenzland einzunisten. Und Putin wird sich zu Hause als der große Friedensstifter feiern lassen.