Kurdenmilizen haben in Nordsyrien einen Gegenangriff auf türkische Truppen begonnen und laut Aktivisten die strategisch wichtige Grenzstadt Ras al-Ain eingenommen. Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten den Ort nach schweren Gefechten besetzt, berichtete die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Türkische Truppen hatten den Ort mit Unterstützung der sogenannten Syrischen Nationalarmee zwei Tage zuvor unter ihre Kontrolle gebracht.

Kurdische Quellen bestätigten den Gegenangriff und die Eroberung von Ras al-Ain. Die Milizen hätten auch das nahe gelegene Dorf Tall Halaf am Stadtrand von Ras al-Ain eingenommen. Die Stadt liegt an einer größeren Verkehrsader zwischen Tall Abjad im Westen und Kamischli im Osten Syriens.

In Kreisen der von der Türkei unterstützten Rebellen war dagegen von anhaltenden Kämpfen um Ras al-Ain die Rede. Diese hätten einen Angriff gegen die Angreifer in dem Grenzort begonnen, hieß es. Auch die türkische Artillerie beschoss Stellungen. Die Geschosse seien nahe Ras al-Ain eingeschlagen, berichtete ein Journalist der Nachrichtenagentur AP.



"Schmerzhafter Kompromiss"

Am Montag waren syrische Regierungstruppen in dem kurdisch kontrollierten Norden des Landes eingetroffen. Ihre Verlegung folgt auf eine Vereinbarung der SDF mit der Regierung von Syriens Präsident Baschar al-Assad und Russland. Die SDF hatten sich nach dem angekündigten Abzug der US-Truppen an die Regierung in Damaskus gewandt, die Vereinbarung aber als "schmerzhaften Kompromiss" bezeichnet.



Syrische Truppen sind nach dieser Absprache in die von einer türkischen Offensive bedrohte Stadt Manbidsch eingerückt. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana zeigte am Dienstag, wie sie im Stadtzentrum die syrische Flagge hissten. Bei ihrem Abzug aus Manbidsch sollen die US-Truppen das dort eintreffende russische Militär laut einem Medienbericht teilweise unterstützt haben. "Im Grunde genommen war es eine Übergabe", zitierte das US-amerikanische Magazin Newsweekeinen ranghohen Mitarbeiter im Pentagon. Der Abzug aus Manbidsch sei ein "schneller Abgang" gewesen. Ziel sei gewesen, mit "so vielen Dingen wie möglich" abzuziehen und dabei "jegliches sensibles Gerät" zu zerstören.

Das für Syrien zuständige Zentralkommando der US-Streitkräfte bestätigte den Bericht auf Nachfrage der Deutschen Nachrichtenagentur dpa nicht. Das russische Verteidigungsministerium teilte der Agentur Interfax zufolge mit, dass die US-Truppen Manbidsch in Richtung Irak verlassen hätten. Das russische Militär patrouilliere in der Gegend. Die syrische Armee habe die "volle Kontrolle" über Manbidsch übernommen. Zugleich sprach das Ministerium von einem "organisierten Zusammenwirken mit der türkischen Seite". Der US-Zeitung Washington Post zufolge versuche die russische Führung nun, das Sicherheitsvakuum füllen, das nach dem Abzug der US-Truppen entstanden ist.



Unterdessen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die internationale Gemeinschaft in einem Beitrag für die Zeitung The Wall Street Journal aufgefordert, das Vorgehen seines Landes zu unterstützen oder sich darauf vorzubereiten, Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen. Außerdem versicherte er, die Türkei werde sicherstellen, dass "kein Kämpfer des IS den Nordosten Syriens verlassen kann" und unterstellte den Kurden, IS-Kämpfer absichtlich freizulassen.

Flucht an die irakische Grenze

Die Türkei geht seit Mittwoch vergangener Woche gegen kurdische Kämpfer in Syrien vor. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den Rückzug für amerikanische Truppen in Syrien befohlen, als deren Verbündete syrische Kurden jahrelang gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft hatten. Die türkische Regierung begründet den international umstrittenen Einsatz mit Selbstverteidigung. Sie betrachtet die Kurdenmiliz YPG, gegen die die Offensive läuft, sowie deren politischen Arm PYD als Terrororganisationen. Die YPG pflegt enge Kontakte zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die auch in den USA und in Europa auf der Terrorliste steht.

Nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) sind bisher mindestens 190.000 Menschen vor der Offensive geflohen. Rund 2000 seien auf dem Weg zur irakischen Grenze, berichtete das UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Genf. An der Grenze seien in der Nacht zu Dienstag schon mehr als 270 traumatisierte Menschen angekommen, nach knapp 200 am Wochenende. Die Ankömmlinge würden in Lager in Dohuk gebracht und dort versorgt.

Die meisten Menschen fliehen vor dem türkischen Militär und mit ihm verbundenen syrischen Kampfgruppen nach Süden und kommen teilweise bei Verwandten unter, wie das das UN-Nothilfebüro (Ocha) berichtete. Unter den Vertriebenen sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef 70.000 Minderjährige.