Nicht beachtet zu werden ist nicht schön, aber es gibt Schlimmeres, nämlich beachtet zu werden von Donald Trump. Man muss da nur die Ukrainer fragen. Neuerdings sind die Titelseiten amerikanischer Zeitungen voll mit der Ukraine, und auf CNN, Fox News, NBC tönt es: Ukraine! Ukraine! Ukraine!

Toll!, möchte man rufen. Endlich kommt der gewöhnliche Amerikaner nicht mehr vorbei an diesem Land in Europa, das bemerkenswerte Literaten, eine reiche Kultur, eine lange (und bittere) Geschichte hat, 2014 einen korrupten Präsidenten aus dem Amt gejagt, 2019 einen anderen abgewählt hat und sich seit über fünf Jahren in einem Krieg mit Russland behauptet. Über all das wäre zu reden. Für Donald Trump gibt es allerdings nur einen Grund, sich mit der Ukraine zu befassen: seine Wiederwahl.

Trump pflegt eine obsessive Beziehung zu der Ukraine, die allerdings wenig mit der Ukraine zu tun hat. Er benutzt das Land dafür, erstens sein Verhältnis mit Russland zu bereinigen, weshalb er absurderweise der Ukraine Einmischungen in den amerikanischen Wahlkampf vorwirft. Und zweitens will er mit seinen politischen Gegnern daheim abrechnen. Deshalb wiederholt Trump sein Mantra von der gefährlichen Korruption in der Ukraine.



Eine der korruptesten Gestalten in der Post-Maidan-Ära

Die ist tatsächlich enorm, aber es hat sich in nur wenigen Jahren bereits recht viel getan dank des zivilgesellschaftlichen Drucks und der Unterstützung aus dem Ausland. Genug? Sicher nicht. Aber Trumps Sorge dient lediglich als Tarnung für seine Interessen: Man gewähre der Ukraine Militärhilfe, aber ob Selenskyj doch bitte gegen Joe Bidens Sohn ermitteln lassen könne? Hunter Biden saß für 50.000 Dollar Monatsgehalt im Vorstand des Gaskonzerns Burisma, der einem dubiosen ukrainischen Geschäftsmann gehört.



Man muss sich keine Illusionen über Burisma und seinen Eigentümer machen, dem Geldwäsche, Bereicherung und Betrug vorgeworfen wurden. Dass die Ermittlungen gegen ihn und seinen Konzern eingestellt worden sind, hat jedoch nicht mit Druck von Joe Biden zu tun, sondern damit, dass der damalige Generalstaatsanwalt Wiktor Schokin zu den korruptesten Gestalten in der Post-Maidan-Ära gehörte. Ukrainische Antikorruptionsaktivisten waren außer sich, als ausgerechnet er dieses Amt bekam. Sie werfen Schokin vor, Ermittlungen sabotiert zu haben.



Nachdem Schokin 2016 auf ukrainischen und internationalen Druck hin entlassen wurde, übernahm Juri Luzenko, der ähnlich handelte wie sein Vorgänger. Als sich abzeichnete, dass bald ein neuer Präsident an die Macht käme, nährte Luzenko die Gerüchte, sein Vorgänger sei gefeuert worden, um Ermittlungen gegen Burisma zu verhindern. Nun jedoch behauptet er, es habe überhaupt keinen Grund gegeben, gegen Hunter Biden zu ermitteln. Rudolph Giuliani, der für Trump in der Ukraine die Strippen zieht, reagierte aufgebracht. Hatte er Luzenko gerade noch als eine wichtige Quelle in seinem Kampf gegen Joe Biden dargestellt, stellte er ihn nun als Lügner dar. Es hilft alles nichts: Trump droht nun ein Amtsenthebungsverfahren.

Es gibt keine Ukraine-Affäre, sondern eine Trump-Affäre

Wenn also allenthalben von der Ukraine-Affäre die Rede ist, dann ist das nicht richtig. Es gibt keine Ukraine-Affäre, sondern eine Trump-Affäre, mit der die Ukraine relativ wenig zu tun hat. Bei allen Unterschieden gleichen sich Wladimir Putin und Donald Trump in diesem Punkt: Die Ukraine ist für sie lediglich ein Spielfeld für ihre Machtinteressen.

Wolodymyr Selenskyjs Lage ist vertrackt, denn er braucht die Unterstützung der USA, wird aber in innenpolitische Machtspiele hineingezogen. Eigentlich ähnelt er Trump in überraschend vielem: Beide kommen aus der Unterhaltungsbranche. Beide sind als Außenseiter in die Politik eingestiegen. Beide verdanken ihren Erfolg der allgemeinen Müdigkeit gegenüber politischen Eliten. Beide pflegen ein spezielles Verhältnis zu unabhängigen Medien, auch wenn Selenskyj auf die hasserfüllte und verachtende Sprache Trumps verzichtet.



Aber für Trump ist Selenskyj ziemlich egal, so wie ihm die Ukraine egal sein dürfte. Trump lässt ein (nachträglich aufgeschriebenes) Telefongespräch zwischen Selenskyj und ihm veröffentlichen, das den ukrainischen Präsidenten schlecht da stehen lässt – darin lästert er, ermutigt von Trump, über Merkel und Macron und ihre mangelnde Hilfe für die Ukraine.



Als wäre der Krieg mit Russland ein ukrainisches Problem

Als Selenskyj in den USA gemeinsam mit Trump vor die Presse trat, fiel diesem zur Ukraine ein: "Das sind tolle Leute. Ich habe mal vor Jahren einen Schönheitswettbewerb ausgerichtet. Wir hatten eine Gewinnerin aus der Ukraine. Es ist ein Land mit unglaublichem Potenzial!" Später sagt er: "Ich hoffe wirklich, Sie und Präsident Putin kommen zusammen und können Ihr Problem lösen." Als wäre der Krieg mit Russland ein ukrainisches Problem, das sich aus der Welt schaffen ließe, wenn die Ukrainer es nur wollten.

Mit Wolodymyr Selenskyj kommt nach über fünf Kriegsjahren und zwei Minsker Abkommen endlich wieder Bewegung in den Konflikt. Politische Gefangene werden zwischen Russland und der Ukraine ausgetauscht, die Steinmeier-Formel soll angeblich Wahlen und Selbstverwaltung in den besetzten Gebieten im Donbass sowie ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin ermöglichen.



Zuvor werden jedoch beide Seiten, Russland wie die Ukraine, darum kämpfen, wie diese Formel zu interpretieren ist – und wie viele Zugeständnisse sie von der Ukraine verlangen darf. Es ist eine schwierige Zeit für die Ukraine. Dass sie ausgerechnet jetzt in Trumps innenpolitische Machtspiele gerät, dürfte ihre Position noch mehr schwächen. Auch darüber wäre zu reden. Aber dank Donald Trump dürfte dem gewöhnlichen Amerikaner vor allem in Erinnerung bleiben, dass die Ukraine ein fernes Land mit viel Korruption ist.