Buket Aydin steht auf einem Schotterboden in der türkischen Grenzstadt Akçakale, in der Hand hält sie ein Mikrofon und blickt in die Ferne. Als das Foto, für das sie posiert, entsteht, weiß sie noch nicht, dass es viel Häme im Internet verursachen wird. Hinter ihr ist der nördliche Teil Syriens zu sehen, wo schwarze Rauchsäulen aufsteigen. Die Türkei hat eine hochumstrittene Militäroffensive gestartet und greift in Nordsyrien Stellungen der Kurdenmiliz YPG an. "Gott möge unseren Soldaten helfen", schreibt die Nachrichtenmoderatorin, als sie das Foto twittert. Wohl um sich solidarisch mit den türkischen Streitkräften zu zeigen, trägt die Reporterin auch eine Camouflage-Hose. Seit das Foto hochgeladen wurde, wird in sozialen Medien über die Unabhängigkeit türkischer Kriegsreporterinnen und -reporter diskutiert.

Auf Twitter, wo sich besonders viele türkische Regierungskritikerinnen und -kritiker tummeln, wird auch der Reporter Kerim Ulak vom Sender aHaber kritisiert. Als das türkische Militär 2018 das erste Mal in Syrien einmarschierte, twitterte Ulak: "Die Söhne der Osmanen sind auf dem Weg nach Afrin". Dazu lud er ein Foto hoch. Zu sehen ist er mit einer Weste, auf der "Presse" steht, in einer Hand hält er eine Axt, in der anderen ein Schwert.

Ein Großteil der türkischen Presse und TV-Sender steht auf der Seite der islamisch-nationalistischen AKP, und entsprechend häufig sind solche Bilder, die den Status von Reportern als neutrale Berichterstatter konterkarieren. Dieser Kriegsrausch der Medien nützt derzeit vor allem einer Person: Recep Tayyip Erdoğan.

Der Krieg hat die Opposition kaltgestellt

Der türkische Präsident profitiert vom Einmarsch der Türkei in Syrien gleich doppelt. Zum einen kann er dem türkischen Volk demonstrieren, dass er gegen "Terroristen" vorgeht. Zum anderen hat er in Zeiten schwindender Umfragewerte und einer erstarkten Opposition seine Kritiker kaltgestellt: Nur wenige trauen sich, den Einmarsch zu kritisieren. Zu groß ist die Gefahr von der Regierung und den ihr treuen Medien als "Vaterlandsverräter" abgestempelt zu werden. Zudem ist Kritik am Militär ein hochsensibles Thema, da die Türkei einen seit Jahrzehnten andauernden Krieg gegen die PKK führt. Und so kommt es, dass sich in der Türkei bis auf die prokurdische HDP keine Oppositionspartei gegen den Einmarsch stellt.

Einen kritischen Vorstoß wagte zwar der Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, als er in sozialen Medien eine Liste mit sieben Fragen an Erdoğan richtete. Eine davon: "Wer ließ damals die Terroristen aus aller Welt über die Türkei nach Syrien passieren?" Am Ende ging aber auch die CHP auf Nummer sicher und kritisiert Erdoğan nicht weiter für die Militäroffensive. Sie unterstützt diese offiziell sogar. Solange der Krieg andauert und die Medien dahinterstehen oder ihn zumindest stillschweigend dulden, gehört die politische Bühne Erdoğan.

Schnell sind da die Verluste der Regierungspartei bei der landesweiten Kommunalwahl im März vergessen, genauso wie der furiose Sieg von Ekrem İmamoğlu in Istanbul, der den Einmarsch aktuell aber ebenfalls nicht kritisiert. Der CHP-Politiker hatte im Sommer den Erdoğan-Kandidaten und ehemaligen Ministerpräsidenten der Türkei, Binali Yıldırım, bei der Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt geschlagen. Die Niederlage für die AKP hatte eine Signalwirkung für einen politischen Umbruch in der Türkei.

Wenn es um den Krieg in Nordsyrien geht, scheint die Gesellschaft aber geeinter zu sein. Nach einem Bericht der streng regierungstreuen Zeitung Yeni Şafak unterstützen aktuell laut einer Umfrage mit 2.100 Teilnehmern 75 Prozent der Türken die Operation Friedensquell. Jüngst haben Behörden ankündigt, auch gegen jene Kritiker zu ermitteln, die den Einmarsch in sozialen Medien kritisieren. Doch dass so viele Türken den Einmarsch unterstützen, dürfte weniger mit der Furcht vor der Polizei zu tun haben, sondern mit einer tief verwurzelten Nähe der Zivilgesellschaft zum Militär.

© Michael Heck Hasan Gökkaya Politik- und Gesellschaftsredakteur, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Schon der Gründer der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, hatte Verbindungen zur Armee – er war General, Kriegsheld und auch Gründer der säkularen CHP. Zudem galt das Militär in der Türkei lange als Hüter der säkularen Verfassung; es putschte unter anderem gegen islamische Politiker. Hinzu kommt der seit 35 Jahren andauernde Krieg zwischen türkischen Soldaten und der kurdischen Guerillaorganisation PKK. Schätzungen zufolge sind rund 40.000 Menschen in dem Konflikt gestorben. Getötete Soldaten wurden auch vor Erdoğans Machtübernahme unter großer Medienpräsenz beigesetzt. Entsprechend aufgeladen sind die Emotionen vieler Türkinnen und Türken, wenn es um türkische Soldaten geht. Nicht wenige von ihnen reagieren dabei reflexhaft nationalistisch und wütend auf die kurdische Zivilgesellschaft, die sich auch für Dialoge einsetzt, um den Kurdenkonflikt in der Türkei zu lösen.