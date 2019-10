John Bolton verdanken wir möglicherweise das Zitat, das am besten beschreibt, was Rudy Giulianis Eskapaden für Donald Trump bedeuten und für alle, die im Weißen Haus für ihn arbeiten: Der persönliche Anwalt des US-Präsidenten sei "eine Handgranate, die alle in die Luft sprengen wird", soll der frühere Nationale Sicherheitsberater gesagt haben, als es um Giulianis Bemühungen ging, in der Ukraine eine Schmutzkampagne gegen Trumps politische Gegner loszutreten. So berichten es US-Medien aus der Anhörung von Fiona Hill vor den Kongressausschüssen, in denen die Demokraten ihre Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten vorantreiben.



Die frühere Topberaterin der Regierung und hoch angesehene Russland-Expertin hat demnach am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Bild der Ukraine-Affäre wieder ein bisschen klarer gemacht. Stück für Stück kommen wir der Wahrheit näher, auch wenn die Details noch bei den Abgeordneten verbleiben.

Soweit bekannt geworden, bestätigte Hill, was seit den Enthüllungen des Whistleblowers, der sich durch die Vorgänge zu einer internen Beschwerde gezwungen sah, zunehmend offensichtlich geworden ist: Rudy Giuliani betrieb eine private Schattenaußenpolitik in der Ukraine, die vor allem den persönlichen Interessen des Präsidenten diente – unter Umgehung der offiziellen Kanäle und zur großen Besorgnis einer Reihe von Diplomaten und sonstiger Beteiligter, die damit nur schwer zurechtkamen.

Krude Verschwörungstheorien, kein Schuldbewusstsein

Zu denen gehörte offenbar auch Sicherheitsberater Bolton, dem ja selbst ein gehöriges disruptives Potenzial attestiert werden kann. Doch was er über Giulianis Mission erfuhr, ließ ihn angeblich ausrasten: Was immer das für ein "Drogendeal" sei, der da eingefädelt werde, er wolle damit nichts zu tun haben, soll er gesagt haben.

Der Whistleblower hatte den Kern der Affäre bereits offengelegt. Mit der unvollständigen Mitschrift eines Telefonats, das Trump mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj führte, wurden die Vorwürfe nur stärker: Das Gerüst des Gesprächs allein legte schon nahe, dass Trump versucht hat, die Macht seines Amtes zu missbrauchen, um die Regierung eines anderen Landes für eine Einflussnahme auf die Wahl 2020 zu instrumentalisieren – indem er die Ukraine erpresserisch unter Druck setzte, Ermittlungen gegen den demokratischen Kandidaten Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu verfolgen, für die schlicht der Ansatz fehlt. Und auch gleich die Wahl von 2016 neu aufzurollen, mit Ermittlungen auf Grundlage der kruden Verschwörungstheorie, Hillary Clinton habe seinerzeit mit der Ukraine gemeinsame Sache gemacht, um einen Anlass für die Russland-Ermittlungen in den USA zu konstruieren, die Trump so geschadet haben.

Was Trump selbst und Giuliani öffentlich zur Klärung ihrer Motivation beitrugen, machte es nicht besser: Der Präsident und sein Anwalt räumten die Vorwürfe im Grunde ein, ohne Bewusstsein dafür, warum das alles ein Problem sein sollte. Bereits von den Ausschüssen angehörte Beteiligte vertieften den Skandal nur noch. Insbesondere der frühere Ukraine-Beauftragte der US-Regierung, Kurt Volker, verschaffte detaillierte Einblicke: Er stellte Textnachrichten zur Verfügung, die er im Umfeld des Telefonats mit anderen Diplomaten ausgetauscht hatte. In Summe ist damit deutlich geworden, wie fixiert der US-Präsident darauf war, die gewünschten Ermittlungen gegen seine politischen Gegner zum zentralen Element der Beziehungen zur Ukraine zu machen – eine fehlgeleitete Idee, die ihm wohl Giuliani in den Kopf gesetzt haben dürfte. Ebenso ist mit den Hintergründen sichtbar geworden, dass der ukrainischen Führung klar sein musste, wie sie sich das Wohlwollen der US-Regierung würde sichern können.

Giuliani mag seine Versuche, in der Ukraine vermeintlichen Schmutz aufzuwühlen, der Trump helfen sollte, zunächst an den offiziellen Kanälen vorbei betrieben haben. Doch seine Mission konnte nicht unentdeckt bleiben, und er hat sie nicht allein verfolgt. Bereits am Freitag hatte die frühere US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, mit ihrer Aussage nahegelegt, sie sei im Frühjahr abberufen worden, weil sie die informell-zwielichtigen Bemühungen nicht mitmachen wollte und auf einem formellen Vorgehen bestand, wenn überhaupt – sie sei also aus dem Weg geräumt worden, weil sie der Schmutzkampagne im Weg stand. Gegen Giuliani selbst wird nun ermittelt, um zu klären, wie weit er daran beteiligt war. Zwei seiner Helfer, die ihn in der Ukraine dabei unterstützten, von Ermittlern kompromittierende Informationen über die Botschafterin, Biden und seinen Sohn zu bekommen, wurden inzwischen verhaftet.