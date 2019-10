US-Präsident Donald Trump hat millionenschwere Militärhilfen an die Ukraine nach neuen Angaben aus dem Weißen Haus doch als politisches Druckmittel zurückgehalten. Der amtierende Stabschef Mick Mulvaney räumte ein, Trump habe sein Vorgehen unter anderem mit der Forderung verknüpft, dass die Regierung in Kiew den Dachverband der US-Demokraten und die Präsidentschaftswahl 2016 untersuche. Allerdings habe der Präsident nichts falsch gemacht, weil er um Hilfe bei Ermittlungen zu einer früheren Wahl gebeten habe, nicht aber zur anstehenden Wahl 2020.

Trump sei es darum gegangen, gegen Korruption in der Ukraine vorzugehen, ergänzte Mulvaney. Hinter Mulvaneys Verweis auf die Präsidentschaftswahl 2016 steckt eine in konservativen Kreisen kursierende Verschwörungstheorie, wonach in der Ukraine ein Server versteckt gewesen sein soll, auf dem sich angeblich für die Demokratische Partei belastendes Material befand. Für die Theorie gibt es keine Belege.



Untersuchungen rund um die damalige Wahl seien einer von etlichen Gründen gewesen, warum Trump fast 400 Millionen Dollar Militärhilfe an Kiew zurückgehalten habe, sagte Mulvaney. Er sprach von einem üblichen Vorgang in der Außenpolitik.

Demokraten sehen Enthüllung als stark belastend an

Trump hatte stets bestritten, Druckmittel gegen die Ukraine eingesetzt zu haben, um die von ihm gewünschten Ermittlungen zu erreichen. Die Demokraten werteten Mulvaneys Aussagen als Eingeständnis eines Fehlverhaltens des Präsidenten. Die Dinge hätten sich damit für den Präsidenten von "sehr, sehr schlecht zu viel, viel schlimmer" entwickelt, schrieb der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, auf Twitter.

Die Demokraten führen derzeit Voruntersuchungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Telefonat zwischen dem Präsidenten und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj im Sommer. Laut einer Mitschrift forderte Trump ihn zu Ermittlungen zu haltlosen Korruptionsvorwürfen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter auf. In diesem Telefonat hatte Trump auch auf die Verschwörungstheorie zu den US-Demokraten Bezug genommen. Die Oppositionspartei wirft dem Präsidenten vor, sein Amt missbraucht zu haben, um den Wahlkampf zu manipulieren.



Wenige Stunden nach seinen Enthüllungen versuchte Mulvaney, diese wieder ungeschehen zu machen. In einer schriftlichen Erklärung warf er den Medien vor, seine Äußerungen verdreht zu haben, um eine "Hexenjagd" gegen den Präsidenten voranzutreiben. Die Militärhilfe sei "absolut" nicht als Gegenleistung für "irgendeine Untersuchung zur Wahl 2016" verwendet worden. Seine Aussagen vor laufenden Fernsehkameras waren jedoch eindeutig und unmissverständlich. Sie legten nahe, dass durchaus ein parteipolitisches Motiv hinter der Entscheidung stand, die Militärhilfen vorerst zu stoppen.