US-Energieminister Rick Perry tritt zurück. US-Präsident Donald Trump bestätigte, dass Perry den Posten zum Jahresende räumen werde. Er nannte jedoch keine genauen Gründe. Perry habe "einen fantastischen Job gemacht", doch sei es an der Zeit, dass er gehe. Er wolle sich neuen Aufgaben widmen und habe auch schon einige Ideen. Ein Nachfolger stehe bereits fest.



Über einen Rücktritt Perrys hatte es immer wieder Spekulationen gegeben. Zuletzt war sein Name verstärkt in der Ukraine-Affäre gefallen. Die Demokraten hatten vergangene Woche von dem Energieminister Dokumente zur Ukraine-Affäre angefordert. Hintergrund sind Trumps Versuche, möglicherweise kompromittierendes Material aus der Ukraine über den demokratischen Präsidentschaftsbewerber und Ex-Vizepräsidenten Joe Biden zu erhalten.

Die Demokraten werfen Trump Amtsmissbrauch vor und streben ein Amtsenthebungsverfahren an.

In einem Interview räumte Perry ein, sich mit Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani zum Thema Korruption in der Ukraine ausgetauscht zu haben. Einem Medienbericht zufolge soll der Energieminister zudem Trump zu dem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Juli angeregt haben, das im Mittelpunkt der Ukraine-Affäre steht.

Perry war früher Gouverneur von Texas. Den Posten des Energieministers hat er seit März 2017 inne. Er ist damit einer der dienstältesten Mitglieder von Trumps Kabinett. In Trumps Amtszeit sind bereits zahlreiche Minister und wichtige Regierungsvertreter zurückgetreten oder entlassen worden.