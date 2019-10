Das Weiße Haus soll im Sommer eine mögliche Wiedereinführung von Handelsvorteilen für die Ukraine blockiert haben. Es geht um jene Zeit, in der US-Präsident Donald Trump die Ukraine zu Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden gedrängt hatte. Die Washington Post berichtete, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer habe im August vorgeschlagen, bevorzugte Handelsbedingungen für die Ukraine nach dem sogenannten Allgemeinen Präferenzsystem wieder einzuführen.



Daraufhin habe ihm der damalige Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, John Bolton, davon abgeraten. Dieser habe Lighthizer gesagt, Trump werde sich diesem Vorschlag vermutlich widersetzen. Laut dem Bericht ist allerdings unklar, ob der US-Präsident selbst direkt in die Angelegenheit involviert war. Der im September entlassene Bolton war nach Aussagen von Diplomaten gegen das Vorgehen des Präsidenten im Umgang mit der Ukraine.

Trump hatte Ende Juli in einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj Ermittlungen gegen den ehemaligen Vizepräsident Biden und dessen früher für eine ukrainische Gasfirma tätigen Sohn Hunter Biden gefordert. Der US-Präsident wirft Biden vor, in seinem früheren Amt als US-Vizepräsident seinen Sohn vor ukrainischen Korruptionsermittlungen geschützt zu haben. Außerdem vertritt Trump die Theorie, dass die Ukraine zugunsten der Demokraten in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingegriffen habe. Joe Biden gilt als aussichtsreicher Kandidat der Demokraten in der Präsidentschaftswahl 2020. Der Präsidentschaftsbewerber bestreitet jegliches Fehlverhalten hinsichtlich der früheren Tätigkeit seines Sohnes.

Auch Militärhilfen wurden offenbar blockiert

Um Druck auf die Ukraine auszuüben, soll Trump zudem Militärhilfen von fast 400 Millionen Dollar zurückgehalten haben. Das Geld wurde erst im September freigegeben. Der geschäftsführende Botschafter in Kiew, Bill Taylor, hatte am Dienstag den Vorwurf gestützt, dass Trump das Geld mit dem Ziel zurückgehalten hatte, die von ihm gewünschten Ermittlungen zu erreichen. Von anderen Diplomaten habe er erfahren, dass Trump die Auszahlung der Hilfe von einer öffentlichen Ankündigung der Ermittlungen durch Staatschef Wolodymyr Selenskyj abhängig gemacht habe, sagte Taylor vor Ausschüssen.

Die oppositionellen Demokraten werteten seine Aussage als schwer belastend für Trump. Sie sehen in Trumps Bestrebungen einen gravierenden Amtsmissbrauch, bei dem es darum gegangen sei, sich möglicherweise kompromittierendes Material über den potenziellen Rivalen bei der Präsidentschaftswahl zu beschaffen und haben eine Untersuchung eingeleitet, die zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten führen soll.

Donald Trump - "Impeachment … deswegen?" Die Ukraine-Affäre könnte den US-Präsidenten das Amt kosten. Oder? Wie es zu dem Skandal kam und wie das Amtsenthebungsverfahren ablaufen würde, erklärt Rieke Havertz im Video.